Luca Argentero condurrà Striscia La Notizia con Alessandro Siani

Luca Argentero arriva a Striscia La Notizia

Sono passati anni da quando Luca Argentero ha debuttato nel mondo dello spettacolo. Come è ben noto l’attore ha partecipato al Grande Fratello, conquistando fin dal primo momento il pubblico. Da quel momento però l’ex gieffino ne ha fatta di strada e a oggi è uno dei nomi più celebri della tv e del cinema. Nel corso della sua carriera infatti Luca ha preso parte a numerosi lavori di rilievo, e solo recentemente l’abbiamo visto nella serie di Disney+ Le Fate Ignoranti, dove ancora una volta è entrato nei cuori dei telespettatori. In queste ore intanto è arrivata una grande notizia, che riguarda proprio l’attore.

Poche ore fa infatti si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022 – 2023 e con grande piacere abbiamo appreso del ritorno in tv di Argentero. Ma dove vedremo stavolta l’ex concorrente del Grande Fratello e in che ruolo? Andiamo a scoprirlo.

Come ha annunciato lo stesso Piersilvio Berlusconi, Luca Argentero a settembre condurrà per diverse settimane la nuova edizione di Striscia La Notizia! Al suo fianco ci sarà nientemeno che Alessandro Siani, e di certo ne vedremo di belle. Nel corso dei mesi, come da tradizione, alla conduzione del tg satirico di Antonio Ricci si alterneranno diverse coppie, e i primi a sedersi dietro al noto bacano saranno proprio i due attori.

Non resta che fare dunque un enorme in bocca al lupo ad Argentero e a Siani, certi che non mancheranno le risate e tanti momenti divertenti.

