Barbara d’Urso sta tornando!

Poche ore fa si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022 – 2023, durante la quale sono stati svelati i contenuti che vedremo nel corso della prossima stagione televisiva. Tra le grandi novità non poteva mancare naturalmente il ritorno di Barbara d’Urso, confermata come sempre a Pomeriggio Cinque! Da mesi come è ormai ben noto le malelingue del web parlavano di un presunto addio della conduttrice all’azienda. Tuttavia i pettegolezzi sono destinati a rimanere tali. Sì, perché proprio Piersilvio Berlusconi nel corso della conferenza ha annunciato a gran voce il ritorno della d’Urso, che a settembre debutterà con la nuova attesissima edizione di Pomeriggio Cinque. Queste le dichiarazioni di ammirazione dell’amministratore delegato Mediaset, riportate da Il Fatto Quotidiano:

“Sui contenitori del daytime ci stiamo lavorando, ci siamo resi conto che i gusti sono cambiati, stringenti sull’attualità e meno sullo show. Il cambiamento è avvenuto e i risultati parlano da soli. Barbara d’Urso è una signora professionista, abbiamo rinnovato il contratto per le prossime stagioni. Resterà a Pomeriggio 5, per ora non sono previsti altri progetti ma troveremo il programma giusto perché ha esperienza unica”.

Tutto è ufficiale dunque: Barbara d’Urso sta per tornare con la nuova edizione di Pomeriggio Cinque! Piersilvio Berlusconi nel mentre ha anche annunciato che per la prossima stagione non tornerà La Pupa e il Secchione Show, e in merito ha affermato:

“L’unione del gioco e del reality è riuscito a metà. Lasciamo riposare il programma almeno per una stagione”.

Il fedele pubblico di Barbara d’Urso nel mentre attende già con ansia il ritorno di Pomeriggio Cinque. Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo alla conduttrice, che come sempre non deluderà le aspettative dei telespettatori e dell’azienda. Appuntamento con la nuova edizione della trasmissione a settembre!

