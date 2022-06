La Talpa sbarca su Canale 5

Nella serata di ieri sono stati presentati i palinsesti di Mediaset per la stagione 2022-2023. Dalle 12:00 sono emerse le prime novità e una di queste riguarda l’attesissimo ritorno de La Talpa. La trasmissione sbarca su Canale 5 e promette spettacolo con una formula totalmente nuova, come assicurato dal Vice presidente Mediaset, Piersilvio Berlusconi.

Proprio l’AD ha avuto modo di spiegare come La Talpa ritroverà il suo slot nella programmazione della rete ammiraglia di Cologno Monzese in una chiave moderna. Al lavoro su questo progetto c’è la Fascino di Maria De Filippi, dopo i rumor delle scorse settimane. Ma ecco le parole pronunciate da Piersilvio Berlusconi durante la conferenza stampa: “Ci lavorerà tutta la nostra squadra di Maria. Ovviamente il formato base è quello ma sarà molto modernizzato. Una formula innovativa” si legge come riportato da Davide Maggio.

Ancora top secret invece il nome del conduttore o conduttrice che sarà al timone de La Talpa. Piersilvio Berlusconi ha fatto sapere che ci stanno lavorando e che gli piacerebbe avere un volto che fa già parte della squadra di Mediaset, ma la scelta definitiva non è stata ancora presa:

“La conduzione ci sarà. Parliamo di un prime time di Canale 5, fatto insieme a Fascino e a Maria De Filippi. Ci sarà una conduzione, speriamo sia una di quelle di primo livello ma è in work in progress totale (…) A me piacerebbe che il conduttore fosse della squadra che già fa parte di Mediaset, ne abbiamo tanti, però non c’è niente di definito”.

Unica cosa certa, dunque, come si apprende da Davide Maggio, è che per la gioia dei telespettatori La Talpa farà ritorno su Canale 5!

