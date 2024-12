Stasera in puntata Luca Calvani ha ricevuto un messaggio dal parte di Alessandro, il suo compagno dopo quanto accaduto con Jessica Morlacchi. L’attore è scoppiato poi in lacrime.

Luca Calvani, parla il compagno Alessandro

Blocco piuttosto intenso stasera in puntata al Grande Fratello ha coinvolto non solo gli Shailenzo, ma anche Luca Calvani e Jessica Morlacchi. I due sono tornati a parlare del loro rapporto, rivelando effettivamente cosa sarebbe successo tra loro sotto le coperte. Dopo un confronto in salone, ecco che Luca ha avuto modo di sapere cosa ne pensa il suo compagno.

Alessandro ha mandato un messaggio attraverso una lettera molto importante, che svela cosa pensa di quanto successo tra lui e Jessica Morlacchi. Un messaggio pieno d’amore in cui Alessandro le ha consigliato di chiarire questa situazione, ma anche preservarsi e preservare il loro rapporto. Parole molto intense e sentite quelle da parte del compagno di Luca Calvani, che ha portato l’attore a crollare in lacrime.

“(…) Questo bel ricordo spesso disturbato. Ho bisogno che tu chiarisca questa situazione. Non posso venire, devi pensarci tu. Non voglio che quello che si pensi mi vada bene e venga utilizzato da persone che non siamo chi sono e chi siamo (…)”, ha detto il compagno di Luca Calvani nella clip.

Il messaggio di Alessandro, il compagno di Luca: "Ho bisogno che tu chiarisca questa situazione" #GrandeFratello pic.twitter.com/o10OjPcrOv — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 23, 2024

Successivamente Alfonso Signorini ci ha tenuto a dare la parola a Luca Calvani, che ha mandato un pensiero diretto al suo compagno. Ci ha tenuto a rivolgergli delle parole importanti.

“Gli rispondo che questa settimana ho fatto qualche follia. Ero pronto a buttare via tutto. Lui ha incassato tanto, quando in passato io negavo la sua presenza. Se per qualche ragione, leggerezza e sentirmi connesso a qualcuno e non sono corso ai ripari e sono stato presuntuoso, mi dispiace“, ha precisato Luca Calvani.

So che lui è forte. Lui non se lo merita. Sono qui ogni giorno perché so che veglia su di me. Ti ringrazio per il messaggio e per la fiducia e per averla rinnovata. Non farti mai dubitare sulla mia fedeltà e amore”, ha concluso Luca Calvani che si è lasciato andare alle lacrime.