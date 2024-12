Quante chiacchiere intorno a Luca Calvani e Jessica Morlacchi. Cosa è successo tra i due sotto le coperte? Lei parla di gesti molto affettuosi, ma frena: “Non abbiamo fatto s**so”.

Il faccia a faccia tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi

Ci risiamo, dopo la scorsa puntata si torna a parlare di Jessica Morlacchi e Luca Calvani. Sempre più ai ferri corti dopo il precedente appuntamento, la cantante ha svelato che tra loro ci sarebbe stato un bacio e comunque delle attenzioni. Tutta la Casa nel corso della settimana ne ha parlato e i concorrenti si sono divisi su questa dinamica.

Stasera se n’è tornato a parlare nuovamente dopo quanto successo. La prima a parlare è stata proprio Jessica Morlacchi che ha fatto sapere:

“Non mi aspettavo questi confessionali. E la frase sulla storia era una battuta riguardo a Lorenzo e Shaila. So che con delle parole in codice Alessandro è stato avvertito che va tutto bene. Tramite i nostri assistenti si lanciavano dei messaggi. C’è un momento in cui mi ha detto ‘ama, esagera, sogna’”.

A quel punto Luca Calvani è intervenuto spiegando la sua posizione: “Mi ricordo di aver ricevuto un messaggio da un assistente da parte del mio fidanzato. Io su questa cosa mi sono confidato poi con Jessica. Era un messaggio che mi ha fatto preoccupare. Io e lei ci eravamo confrontati su questa cosa”.

Il confronto

Durante il dibattito, Jessica Morlacchi ha fatto presente cosa sarebbe successo tra loro sotto le coperte, svelando la sua verità:

“Diciamo che si è fatta una cavolata e che siamo esseri umani. La cosa della figlia a casa gliel’ho detta io e gli ho detto di non esagerare. Ci sono stati atteggiamenti e abbracci molto complici che mi hanno fatto pensare, se parlo di fisicità, che fosse coinvolto. Così non è stato. Magari Luca è abituato ad avere questa fisicità. Non abbiamo mai fatto sesso”.

Dall’altra parte Luca Calvani oltre a tutelarsi ha spiegato:

“Tenevo tanto a quello che avevamo, mi sono ritrovato in una situazione in cui tu ti trovavi a dire delle cose molto forti sulla modella brasiliana (Helena ndr) e parlavi di coltelli, hai detto frasi pesanti e io cercavo di mediare. Diciamo che si è generata un’energia negativa. Ammetto che mi è mancata e mi spiace si sia creata questa situazione”.

Cosa succederà ora? Riusciranno a chiarirsi?