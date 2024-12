In puntata questa sera Shaila Gatta ha riabbracciato sua madre Luisa, non prima però di un faccia a faccia tra la signora e Lorenzo Spolverato: “Sono felice che vi siete lasciati. Tu pensi solo al tuo percorso e al gioco”.

Shaila Gatta, la madre affronta Lorenzo

Diciannovesima puntata questa sera del Grande Fratello. Una delle dinamiche più chiacchierate, come rivelato dalle anticipazioni, è quella che vede coinvolti Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. L’amore sbocciato nella Casa è già finito? L’ultima litigata ha pesantemente allontanato la coppia, che stasera con Alfonso Signorini ha fatto il punto della situazione e ha avuto modo di sapere anche il punto di vista della mamma di Shaila.

LEGGI ANCHE: Volano stracci tra Eva Grimaldi e Beatrice Luzzi: “Eri più simpatica da concorrente”; “Sai che mi frega”

La signora Luisa ha preparato le pastiere napoletane per i concorrenti e il conduttore non ha mancato occasione di fare incontrarle incontrare Lorenzo Spolverato. Il tutto nonostante lei avesse chiesto espressamente di non volerlo conoscere.

Il faccia a faccia tra Lorenzo e la mamma di Shaila però è stato un modo come un altro per mettere le carte in tavola. Ed è stato senza esclusione di colpi. Il gieffino stasera al Grande Fratello timidamente si è avvicinato per un saluto, ma nel momento in cui la signora Luisa ha dovuto dire la sua, non si sono proprio trovati.

Per prima cosa la madre di Shaila Gatta ha fatto sapere di aver avuto informazioni sul conto di Lorenzo Spolverato leggendo in giro, ma anche dai vari articoli usciti sul suo conto. Non ha alcun pregiudizio su questo ma in ogni caso non apprezza il modo di fare avuto con Shaila:

“Non mi piace il tuo atteggiamento con Shaila e non mi piacciono i tuoi modi. Ho apprezzato l’intervento del tuo papà che ha dato dei consigli a entrambi. Tu però non capti o lo fai in modo diverso”, ha detto rivolgendosi a Lorenzo Spolverato.

E ancora la madre di Shaila Gatta ha continuato: “Per quello che mi hanno detto e ho sentito mi hanno detto che sei gay. Tu comunque non sei stato tanto carino anche con gli altri. Con la persona che ami non si fa così. Io non credo che vi amate e non vedo questa passione. Lei si è persa per te. Tu stai pensando più al tuo percorso”.

LEGGI ANCHE: Sonia Bruganelli ospite tra il pubblico del Grande Fratello

Quando si è parlato poi della rottura tra gli Shailenzo, la madre di Shaila ha detto di essere felice e sollevata per questa rottura con Lorenzo Spolverato. Si trova d’accordo sul fatto che debbano comunque riparlarsi, ma in ogni caso crede che ognuno debba andare per la propria strada.

Un faccia a faccia che tutti stavamo aspettando: per mamma Luisa e Lorenzo è tempo di confronto 💥 #GrandeFratello pic.twitter.com/lZ4RRtE605 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 23, 2024

In tutto ciò Shaila ha assistito dal confessionale all’incontro.

Lorenzo Spolverato ha chiesto scusa per aver ferito Shaila Gatta. Vorrebbe però capire perché è stato etichettato e dipinto come una brutta persona. La signora Luisa ha fatto sapere di aver visto una trasformazione in lui e, come detto, è felice di questa rottura.

“Io non sono venuta a rimproverare mia figlia. Non mi sono mai vergognata, anzi sono super orgogliosa di lei”, ha aggiunto poi. Allo stesso tempo, però, ha spiegato anche di non riconoscere più Shaila Gatta. Ora la madre spera non ci sia un continuo tira e molla. Alla figlia infine ha consigliato di andare dritta per la sua strada.