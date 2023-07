Luca e Paolo si vestono da bambine per Mr. Rain, ma diventano le gemelle di Shining

NEWS

Debora Parigi | 1 Luglio 2023

Momento divertente al concerto di Radio Italia Live quando i conduttori Luca e Paolo si sono vestiti dalle gemelle di Shining per Mr. Rain

Siparietto divertente di Luca e Paolo con Mr.Rain al concerto di Radio Italia

Ieri sera, venerdì 30 giugno, si è svolto il concerto di Radio Italia Live a Palermo ed è andato in onda su Sky, TV8 e Radio Italia. Alla conduzione abbiamo trovato Luca e Paolo. E tantissimi sono stati gli artisti italiani amatissimi dal pubblico che sono saliti sul palco. Tra questi c’era ovviamente Mr. Rain, diventato un vero e proprio idolo negli ultimi mesi.

L’artista ha avuto modo di cantare in coppia con Sangiovanni la loro “La fine del mondo”. Poi lui si è esibito da solo con la sua “Supereroi”, brano amatissimo presentato a Sanremo 2023 col quale si è posizionato al terzo posto e gli ha permesso di farsi conoscere a un pubblico più ampio.

Tutti sono pazzi di Mr. Rain ormai e sicuramente l’aver portato dei bambini sul palco dell’Ariston per accompagnarlo nell’esibizione ha attirato molte persone, specialmente i genitori. Ed è proprio la questione “bambini” che ha dato il via a un siparietto molto divertente da parte di Luca e Paolo. Il duo comico, infatti, si è presentato sul palco con abiti da bambine. Il risultato però è stato decisamente horror, nel vero senso della parola.

LUCA E PAOLO CHE FANNO I BIMBI DI MR RAIN DURANTE SUPEREROI SONO I VERI SUPEREROI PUNTO #rilive pic.twitter.com/Pd6YrIhA1U — GraceSomehow (@LaSambruna) June 30, 2023

I conduttori, infatti, erano identici alle due bambine gemelle del film horror Shining. E così il risultato ha fatto molto divertire. Queste bambine non sono così innocenti come quelli che erano a Sanremo con il cantante. Comunque anche lui si è divertito molto per questo momento davvero inaspettato.