Barbara d’Urso fuori da Pomeriggio 5: l’annuncio ufficiale di Mediaset

NEWS

Debora Parigi | 1 Luglio 2023

Barbara D’Urso non condurrà più Pomeriggio 5: arriva il comunicato Mediaset

Nella tarda mattinata di oggi, sabato 1 luglio, era stato pre-annunciato un comunicato Mediaset molto importante che sarebbe arrivato a breve. Abbiamo attesa un po’ e alla fine è arrivato. Riguarda Barbara D’Urso e il suo famosissimo programma pomeridiano Pomeriggio 5.

In pratica la nota conduttrice non sarà più alla conduzione della trasmissione. Così si legge nel comunicato appena reso noto:

“Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara D’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

A questo punto non sappiamo se il programma sarà tolto dal 2024 dal palinsesto Mediaset o verrà semplicemente sostituita la D’Urso. Riguardo proprio la conduttrice, da tempo si parla di un suo possibile passaggio in Rai, tra cui nella giuria di Ballando con le stelle. Sarà davvero così?