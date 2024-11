Invitati a una festa dove c’è una donna che vi piace, fatevi aiutare da una fidata amica per avvicinarla…

Quella che ho chiamato “donna panino” è una raffinata tecnica nel repertorio di un esperto dongiovanni e presuppone alcune competenze di tutto rispetto. È di difficilissima attuazione, ma punta dritto allo scopo speculativo per cui è stata ideata.

La donna panino è semplicemente un’esca, un’amica capace di suscitare la curiosità della nostra preda e di far scattare in lei la molla della rivalità femminile.

Presentarsi a un party ovvero a un qualsivoglia appuntamento mondano in compagnia di una wing-woman, come direbbero gli americani, aiuta a creare un’atmosfera romantica e a sciogliere le tensioni iniziali che inevitabilmente si creano tra individui che non si conoscono affatto.

Ricordiamoci che le amicizie femminili si nutrono di cicalecciose confidenze, di complicità e di rivalse. Quindi l’amica panino non impiegherà troppo tempo ad attaccare bottone con l’obiettivo che ci siamo prefissati e a condurlo a noi come un cane da caccia riporta la selvaggina al cacciatore. Poi seguiranno le presentazioni di rito e il gioco sarà attuato nel più assoluto riserbo.

Allo stesso modo di uno specchietto per le allodole, la nostra fidata amica del cuore attirerà nella rete l’ignara preda che sarà anche divertita d’essere coinvolta in questo cervellotico gioco.

Inoltre, la wing-woman è utile anche quando ci troviamo nella necessità di dover distrarre la nuova compagna, per volare verso altri facili bersagli. La donna panino, da buona, cara e fedele amica, non tradirà le nostre attese speculative.

Secondo ruolo della donna panino è quello di non farci sembrare degli assatanati lupi solitari: un uomo in compagnia di una bella donna non darà mai l’impressione di essere uno sfigato. Anzi, più la nostra accompagnatrice sarà attraente, più il nostro potenziale obiettivo si riterrà gratificato della nostra attenzione…