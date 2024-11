Proseguiamo questa settimana con le nuove anticipazioni di Segreti di Famiglia del 21 novembre. Qui nel dettaglio vi proponiamo la trama completa con tutti i dettagli.

Anticipazioni Segreti di Famiglia 21 novembre

Partiamo subito con lo scoprire cosa nascondono le anticipazioni di Segreti di Famiglia per la puntata del 21 novembre. La trama completa ci rivela che…

Neva sembra essere terrorizzata all’idea che Engin possa rivelare il suo segreto e così incalza Pars.

Mentre Turgce chiede aiuto a Eren per salvare sua madre dal marito che la sta picchiando. Durante la lite però si scopre che Faith ha perso le staffe proprio a causa di Eren.

Mert ordina a Serdar di provare a capire cosa tormenti così tanto Cinar. Ma quando fallisce è Cinar stesso a spingersi e confessare tutto al nonno.

Quando e a che ora inizia su Canale 5 Segreti di Famiglia

A che ora inizia e quando va in onda Segreti di Famiglia? Secondo le ultime indiscrezioni potrebbero esserci presto delle novità.

Oltre al consueto appuntamento settimanale dal lunedì al venerdì alle 14:10, sembrerebbe infatti che la dizi turca possa impossessarsi del palinsesto serale di Canale 5.

Al momento siamo seguendo la prima stagione (si tratta della seconda parte). Mentre per la seconda stagione servirà ancora del tempo, così come sapere quando finisce Segreti di Famiglia.

Il cast

Chi è presente nel cast di Segreti di Famiglia? Ricordiamo la presenza di Kaan Urgancıoğlu, nei panni di Ilgaz Kaya. Lui lo conosciamo bene perché in Endless Love interpreta Emir Kozcuoğlu.

Mentre invece l’amata attrice Pınar Deniz è il personaggio di Ceylin Erguvan Kaya.

Dove vederlo in TV e streaming

Per sapere dove vedere in TV e in streaming Segreti di Famiglia, siete nel posto giusto.

Per prima cosa vi diciamo che oltre a Canale 5 (agli orari indicati), la serie è visibile anche su Mediaset Infinity. La puntata è disponibile sia in diretta, ma anche recuperarla per intero in seguito.

Seguiteci ancora per le prossime anticipazioni!