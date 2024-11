Con un video su TikTok Luca Jurman è tornato a parlare di Amici e si è scagliato contro il programma. Nel suo video ha tirato in ballo anche i docenti Rudy Zerbi e Anna Pettinelli: “Il programma ha toccato il fondo, è gravissimo”.

Luca Jurman contro Amici

In attesa della nuova puntata di Amici, in onda domenica 3 novembre (QUI le anticipazioni e cosa è successo), torna a far parlare Luca Jurman. L’ex insegnante del talent show ha pubblicato un video in cui ancora una volta ha espresso il suo giudizio critico a proposito della trasmissione. E stavolta l’ha fatto tirando in ballo anche due insegnanti:

“Amici ha toccato il fondo. Ma dico io, ci vuole un bel coraggio per far passare una cosa del genere”, ha esordito Luca Jurman che ha poi mostrato lo scontro avvenuto nel corso del daytime tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Dopo qualche secondo di filmato, il coach di canto ha ripreso nuovamente la parola e ha detto tutto ciò che pensava non solo a proposito dei due docenti di Amici 24, ma del talent in generale e di come questo sia visto dal pubblico:

“Ma vi sembra normale che dei professori si dichiarino incompetenti nella loro materia? Cioè loro lo ammettono da soli, sotto gli occhi di tutti e a voi va bene? Vi rendete conto o no che questa cosa è gravissima. Smettetela di dire ‘ma è televisione’. Perché a forza di dirlo qui molti pensano che sia tutto giusto e vero. Non può esistere una scuola vera se c’è chi dice di essere professore di canto non ha le minime competenze, nemmeno le fondamenta di base per riconoscere la cosa più semplice, ovvero l’intonazione”, ha asserito ancora Luca Jurman.

Così nel suo discorso Luca Jurman si è anche domandato se si è mai visto o meno un insegnante di danza che non sappia dimostrare un passo o riconoscere quando questo è giusto o sbagliato. Poi per tornare alla musica ha preso come esempio un professore di chitarra che non sia in grado di suonare, accordare o riconoscere quando lo strumento è accordato oppure no.

Infine lo sfogo di Luca Jurman si conclude così: “Gli insegnanti di canto in Italia non dicono nulla? Tutti zitti? Guardate che tutto questo ve lo fanno sotto gli occhi. Vi sottovalutano così tanto che ve lo sbattono in faccia e nemmeno lo cancellano, perché sanno che molto di voi diranno che tanto è televisione”.

Insomma un parere condivisibile o meno da parte degli utenti, che hanno espresso il loro parere tra i commenti. Il programma deciderà di rispondere allo sfogo di Luca Jurman?