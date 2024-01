Luca Jurman muove nuove critiche contro Amici (e tira in ballo anche Irama) – VIDEO

Spettacolo

Debora Parigi | 23 Gennaio 2024

Amici

In una nuova diretta Luca Jurman ha lanciato nuove accuse ad Amici. Questa volta ha parlato del fatto che il talent non sarebbe oggi più una scuola, ma i cantanti arrivano già con contratti con case discografiche. E tira in ballo anche Irama, colpevole di essere stato il primo.

L’accusa di Luca Jurman sulle case discografiche ad Amici 23

Ci siamo abituati da un po’ di tempo a vedere e ascoltare Luca Jurman fare dirette in cui critica Amici e il modo in cui è diventato il talent di Maria De Filippi. Tali accuse hanno avuto anche un risposta dalla redazione, ma la lettera non è sembrata fermare l’ex coach del programma dal continuare con le sue dichiarazioni.

Ecco che quindi è sbucato un nuovo estratto della diretta di fine dicembre con All Music Italia. Qui Jurman ha posto l’attenzione sulla presenza delle case discografiche nel percorso dei cantanti all’interno della scuola. Quindi ha criticato i tanti inediti che escono già prima del Serale. Ha detto: “Non dire più che è una scuola. Non fare più 800 mesi di Amici perché non serve a un cacchio. Perché ti dico un altro problema. A forza di fare così, che succede? Che siamo a dicembre e ci siamo già rotti le pa**e di sentire gli inediti, i nuovi inediti, i vecchi inediti 800 volte. Ormai li abbiamo già conosciuti, basta”.

E ha aggiunto: “Io quindi non ho visto né il modo di crescere, né il modo di sviluppare la produzione… Io non ho visto niente. Ho visto dall’inizio questo tizio, questo suo inedito. C’è la gente che entra con l’inedito”.

E come si vede dal video qui sopra, uno degli altri due interlocutori ha tirato anche in ballo Irama. Ha fatto notare che la cosa degli inediti e le case discografiche già prima di entrare ad Amici sia iniziata proprio con Irama che era sotto contratto Warner. E lui a quel tempo lavorava proprio in Warner. Ha detto: “Irama è stato il lasciapassare verso tutta questa situazione che oggi ritroviamo ad Amici”.

Ha quindi spiegato la situazione: “Quando Filippo è entrato ad Amici, lui era sotto contratto con Warner. E tutta la manfrina che c’è stata è stata una presa per il c*lo nei confronti del pubblico che noi dagli uffici di Warner guardavamo e non capivamo”. In pratica, dalle sue parole, sembrava che non si potesse dire che lui era sotto contratto.

La critica di Luca Jurman riguarda quindi la presenza di inediti e case discografiche sin dall’inizio dell’edizione del talent. Prima i cantanti arrivavano nel programma, studiavano, facevano un percorso e alla fine usciva un inedito per ognuno. E c’era anche tutta la parte in cui le case discografiche si interessavano a questi allievi. Oggi invece ci sono molti cantanti che arrivano nella scuola già con inediti, canzoni prodotte e addiruttura contratti con case discografiche.