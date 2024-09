Luca Macaluso è molto più di un medico odontoiatra: è un imprenditore visionario che ha saputo connettere il mondo della salute, della medicina estetica e del food&beverage in una serie di progetti innovativi che stanno ridefinendo gli standard di bellezza e benessere.

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria e specializzato in Ortognatodonzia, il dottor Macaluso è rinomato per il suo approccio d’avanguardia nell’allineamento dentale grazie alla tecnica Invisalign, che utilizza mascherine trasparenti.

La sua dedizione all’odontoiatria estetica è solo uno dei molteplici aspetti della sua carriera.

Con un innato spirito imprenditoriale e una visione moderna e trasversale, il dottor Macaluso ha ampliato le sue competenze creando una rete di attività che abbracciano diversi settori, ma che condividono un unico filo conduttore: l’attenzione al benessere globale.

Macaluso ha costruito un impero che coniuga odontoiatria, medicina estetica, benessere, food e beverage dimostrando che il vero successo nasce dall’integrazione di competenze diverse ma complementari.

La sua capacità di vedere oltre i confini delle singole discipline lo ha portato a creare una rete di attività che soddisfano le esigenze di un pubblico raffinato e attento, sempre alla ricerca di qualità e innovazione.