Andrea Sanna | 14 Febbraio 2023

GF Vip 7

In puntata è stato analizzato quanto accaduto quando Luca Onestini si è mostrato geloso e infastidito per un gesto di Ivana Mrazova

La gelosia di Luca Onestini

Il bacio durante la serata di festa per il San Valentino al GF Vip ha generato una gelosia nei confronti. Protagonista di questo episodio è Ivana Mrazova, la quale ha scambiato questo gesto con Andrea Maestrelli. Sebbene il tutto sia nato per un gioco e senza alcuna malizia, ha comunque generato non poco fastidio in Luca Onestini.

Lui infatti precedentemente aveva rifiutato di fare il medesimo gioco proprio in presenza della sua ex fidanzata. Una questione di rispetto verso il loro rapporto, ha affermato Luca Onestini. Discorso differente invece per Ivana Mrazova che, come dicevamo, si è prestata al gioco, senza però alcuna malizia. Questo ha portato i due a discutere, anche se poi si sono chiariti.

Era bastato uno sguardo per ritrovare la complicità di un tempo, ma il temutissimo gioco del bacio ha rotto l'armonia ritrovata in pochi giorni tra Luca e Ivana… #GFVIP

Ivana Mrazova questa sera è stata chiamata in Mistery per fare quattro chiacchiere con Signorini e parlare di quanto accaduto con Luca Onestini, spedito invece in confessionale. Qui si è analizzato tutto quello che è successo e Luca (una volta tornati in collegamento) non ha nascosto la sua commozione.

Onestini ha ribadito l’esserci rimasto male, sebbene abbia capito che Ivana non ha fatto nulla di così atroce. Dalla sua, invece, la Mrazova ha spiegato che Luca sarà sempre importante per lei: “Il fatto del gioco, con il senno di poi, sono contenta. Perché ci è servita per confrontarci e l’ho detto anche a Luca questo”. I due hanno così avuto modo di confrontarsi ancora in puntata e chiarire il tutto.