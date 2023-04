NEWS

Andrea Sanna | 6 Aprile 2023

GF Vip 7

Cosa è successo tra Luca Onestini e Ivana Mrazova

Non solo un commento a caldo sulla vittoria di Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip. Luca Onestini nel corso della chiacchierata a Casa Chi ha avuto a possibilità di parlare anche di Ivana Mrazova.

I due si sono conosciuti al primo GF Vip a cui hanno partecipato. Poco dopo il programma hanno compreso che la loro non era una semplice amicizia, ma qualcosa che andava ben oltre. Così Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno compreso di essere innamorati e intrapreso quindi una relazione. A sorpresa, però, nell’agosto 2021 sui social proprio l’ex vippone ha svelato la fine della storia d’amore. Un duro colpo sia per lui che per Ivana.

A distanza di tempo Luca Onestini ha ritrovato la sua ex Ivana Mrazova al GF Vip 7. Lei è andata lì per fargli una sorpresa e solo dopo ha svelato di essere ospite della trasmissione. La presenza della modella ha portato Luca a riavvicinarsi a lei e riuscire, in qualche modo, a chiarirsi dopo la dolorosa rottura. Ora però i fan si chiedono cosa sia successo dopo il GF Vip. Si sono rivisti? Hanno intenzione di riavvicinarsi?

Queste le parole di Luca Onestini raccolte gentilmente da Isa & Chia:

“Quando lei è entrata è stata una emozione molto forte. Vedere un volto che ti suscita tutte queste emozioni è stato importante. Abbiamo recuperato un rapporto che non avevamo. È stata l’emozione più forte che ho vissuto nella Casa. Ci siamo sentiti, è stato bello. Vediamo cosa succede. Il ritorno non lo escludo ma con molta calma, senza fretta e pressioni. La nostra vita ci aspetta libera, vediamo cosa ci aspetta”.

Tra chi ci crede fermamente in un ipotetico ritorno di fiamma tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, c’è anche chi appare un po’ scettico e sostiene invece che tra i due non accadrà nulla e restare una semplice amicizia.

Luca Onestini, come letto, non si è sbilanciato troppo. Non esclude possa esserci un riavvicinamento con la sua ex, ma nonostante questo preferisce non forzare troppo la mano e viversi tutto nella maniera più naturale e serena possibile. Vedremo cosa riserverà il futuro per Luca e Ivana!