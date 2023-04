Luca Onestini commenta la vittoria di Nikita e svela cosa ne pensa

NEWS

Andrea Sanna | 6 Aprile 2023

Il Grande Fratello Vip si è concluso da pochi giorni, ma se ne continua ancora a parlare. Questo perché in svariate interviste gli ex concorrenti come Luca Onestini rilasciano precise dichiarazioni sui rapporti con gli altri vipponi e non solo.

A Casa Chi Luca Onestini, tra le tante cose, ha detto la sua anche su Nikita Pelizon (lei si è già espressa), vincitrice del reality show di Canale 5. Ricordiamo che con lei inizialmente nella Casa del GF Vip era nato un bel rapporto, ma è andato via via a sgretolarsi a causa di diverse incomprensioni. Ma qual è il un suo personale commento sulla vittoria della modella?

Con diplomazia Luca Onestini ha detto di non fare mai il tifo contro nessuno anche se, chiaramente, avrebbe preferito persone più vicine a lui e quindi sue amiche: “Non facevo il tifo per Nikita, ma ha vinto. Quindi congratulazioni”. Si reputa una persona troppo buona e dunque lui si comporterà sempre in questo modo. Nonostante tutto, però, ha sferrato anche qualche piccata critica:

“Io avevo visto che aveva perso i suoi amici vicini e non volevo vivesse in isolamento. A me è sembrato particolare che sia stata creduta la parte che ha fatto, ma va bene cosi. Il pubblico ha deciso di premiare questo atteggiamento, avete già un copione per la prossima edizione”.

Secondo il pensiero di Luca Onestini dunque Nikita Pelizon avrebbe “recitato una parte”, che i telespettatori hanno deciso di premiare. A questo punto quindi, sempre stando al suo parere, lei dovrebbe continuare a mantenere questa linea. Considera il tutto “esagerato”, ma comprende anche che ognuno nella propria vita faccia delle scelte: “Io non credo tanto a queste cose qua, però non c’è odio. Io faccio i complimenti a lei, che si goda la vita”.