Luca Onestini e Ivana Mrazova, ecco perché si sono lasciati

NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Gennaio 2023

GF Vip 7

La rottura tra Luca Onestini e Ivana Mrazova

Questa sera al Grande Fratello Vip 7 c’è stata una bellissima sorpresa per Luca Onestini. L’ex tronista infatti ha ricevuto una bellissima lettera da parte della sua ex fidanzata Ivana Mrazova, con la quale ha avuto una storia durata ben 4 anni e mezzo. Come se non bastasse lunedì prossimo, nel corso della nuova diretta, la modella varcherà la porta rossa, rimanendo all’interno della casa per diversi giorni come ospite speciale. In attesa di scoprire cosa accadrà, andiamo a rivedere perché Luca e Ivana si sono lasciati.

Dopo un lungo amore, la coppia a un tratto, dopo un momento di lunga crisi, ha annunciato sui social la separazione. Tuttavia i due non hanno mai rivelato i reali motivi della separazione, limitandosi semplicemente a parlare di alcune difficoltà e di incomprensioni. Poche settimane fa però proprio nella casa del Grande Fratello Vip 7, Luca Onestini è tornato a parlare di Ivana Mrazova, svelando cosa è accaduto e perché si sono lasciati. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Io ero convinto fosse la donna della mia vita, punto. Dopo comunque durante il Covid sono successe cose ed è stato un periodo difficile per tutti. Alla prima difficoltà così non l’abbiamo superata (…). Le cose poi sono andate a cambiare, abbiamo vissuto separati. Il periodo del Covid non l’abbiamo passato insieme. Noi insieme non ci siamo mai annoiati, devo dire la verità. Ci spaccavamo in due dalle risate. Siamo molto simili in alcune cose e diversi in altre, eravamo l’incastro giusto. Ma alla prima difficoltà siamo caduti tutti e due”.

Ma cosa accadrà dunque tra Luca Onestini e Ivana Mrazova quando la modella entrerà in casa? Non resta che attendere la prossima settimana per scoprirlo.