Vincenzo Chianese | 31 Gennaio 2023

GF Vip 7

Sonia Bruganelli vs Edoardo Donnamaria

Non mancano le tensioni questa sera al GF Vip 7, e poco fa a scontrarsi con Edoardo Donnamaria è stata Sonia Bruganelli. Nel corso della serata si è parlato del rapporto altalenante tra il conduttore e Antonella Fiordelisi, che sembrerebbe essere ai ferri corti. Durante il faccia a faccia sono stati menzionati anche alcuni buffetti che Edoardo avrebbe dato alla sua compagna, che in questi giorni hanno fatto discutere il web. A seguito del duro confronto a intervenire è stata proprio Sonia, che si è duramente scagliata contro Donnamaria, prendendo le parti della Fiordelisi. Queste le sue dichiarazioni:

“Io voglio capire perché pensi che alla tua fidanzata devi dare delle pacchettine, come se non fosse in grado di intendere e di volere. Le pacchettine sulle guance non si danno alle proprie compagne, si danno a quelli che tu reputi inferiori a te. Sono certa che tu non sia affatto innamorato di Antonella. Una persona che si allontana da te quando tutti ce l’hanno con te, ti ama? No. Una persona che va a sfogarsi proprio con quelli che prendono in giro la tua fidanzata, come Luca e Oriana, ti ama? No. Stai attento a quello che dici e a quello che fai”.

E ancora Sonia Bruganelli ha proseguito il suo sfogo (che potete vedere QUI) contro Edoardo Donnamaria affermando:

“Tu hai avuto non desiderio di Antonella, ma necessità di Antonella quando sei entrato nella casa. Perché tu hai attirato le luci su di te stando accanto a lei, perché non avevi nessun tipo di prerogativa e personalità dentro quella casa. Con Antonella hai significato qualcosa. Antonella tu hai una luce, se vuoi un consiglio vai da sola per la tua strada. Lui la luce te la spegne”.

Naturalmente Edoardo Donnamaria ha replicato a tono alle accuse di Sonia Bruganelli e tra i due non è mancato un duro botta e risposta, che è andato avanti per diversi minuti.