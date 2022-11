NEWS

Andrea Sanna | 10 Novembre 2022

GF Vip 7

Regolamento violato da Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese?

Oriana Marzoli si sta facendo conoscere all’interno della Casa del GF Vip, ma nelle ultime ore ha fatto parlare di sé per un motivo ben preciso. In chiacchiera con Antonino Spinalbese, punzecchiata dal vippone, si è lasciata sfuggire qualcosa sul gradimento del pubblico fuori dalle quattro mura del loft di Cinecittà.

Innanzitutto da questo video vediamo Antoninodire a Orianadi aver cambiato il suo approccio nei confronti di Nikita Pelizon. Con lei ha avuto sempre un certo astio: “Invece io prima mi arrabbiavo”. A quel punto si è sentita la Marzoli parlare a bassa voce e Antonino restare piuttosto sorpreso. Secondo lui, infatti, il più amato del pubblico sarebbe Edoardo Donnamaria, mentre Oriana Marzoli sostiene che, in realtà, sarebbe Nikita. Ecco qui lo stralcio di conversazione.

[easy-tweet tweet=”

Antonino “ adesso gli do buongiorno e buonasera “. Oriana “ Nikita è fortissima non sai quanto è amata fuori “ #Gfvip#nikiters#donnalisipic.twitter.com/IN4J5CqJaQ — NIKITILANDIA (@caltagirone96) November 10, 2022

“]

In un altro video si vede sempre Antonino Spinalbese chiedere a Oriana Marzoli una sorta di classifica. Tentando di parlare in codice il vippone le ha domandato di dire chi è il concorrente più o meno amato del programma. Inizialmente la vippona non sembrava aver compreso il quesito. Poco dopo Antonino ha provato a essere più esplicito e Oriana per non farsi pizzicare ha tentato di mettere la coperta davanti. A quel punto Spinalbese quindi ha cercato di aggiustare il tiro e chiederle invece chi per lei era il più amato: “Ma in base a che cosa dici questo?”.

Così Oriana Marzoli ha risposto: “Eh, ti sto dicendo questo, non sono stupida. Ho capito come funziona, vedo, leggo, guardo”, ha chiuso la vippona, per poi continuare a confabulare con Antonino Spinalbese.

[easy-tweet tweet=”

Che Oriana abbia riportato le percentuali esterne non mi importa, tanto il cambio nei confronti di Nikita era palese fosse per questo. Anyway, Oriana è stata una tonta ad essersi fatta fregare da Antonino, abile giocatore #GFVIPpic.twitter.com/d92kUaZv0R — COMMENDATORE DI PIETRA (@CommentatoreDi) November 10, 2022

“]

I telespettatori che hanno assistito a questa scena tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese hanno riportato il tutto sui social e c’è chi chiede provvedimenti disciplinari per i due concorrenti. Questo perché da regolamento, come ci è sempre stato insegnato dal reality show, non si possono riportare informazioni dall’esterno e tantomeno si possono porgere domande specifiche su un qualcosa verificatosi fuori dalla Casa del GF Vip. Vedremo cosa accadrà questa sera.