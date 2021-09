1 La rissa nel reality a cui partecipa Luca Onestini

Se nella Casa del GF Vip si stanno scatenando le prime liti, pare che anche in Spagna non sembrano mancarne. Facciamo riferimento a Secret Story, trasmissione a cui sta partecipando Luca Onestini. Il reality è una sorta di Grande Fratello, dove i concorrenti sono ripresi 24 ore su 24 e ognuno di loro ha un segreto da mantenere e devono fare il possibile per scoprire cosa nascondono.

Fatta questa breve premessa, torniamo all’accaduto. Dicevamo che anche nel programma che vede coinvolto Luca Onestini non mancano momenti di tensione e si è scatenata una vera e propria rissa tra due partecipanti durante una diretta. Sofía Cristo pare non aver apprezzato i comportamenti del coinquilino Miguel Frigenti e ha letteralmente perso le staffe. Inizialmente hanno battibeccato in modo piuttosto acceso, ma quando gli animi si sono fatti via via sempre più incandescenti, lui ha iniziato a passeggiare per la sala, tappandosi le orecchie e facendo finta di canticchiare. L’inquilina, piuttosto stizzita, dopo un po’ si è alzata in piedi e gli è andata dietro, continuando a sbraitargli contro.

Miguel ha deciso di ignorare Sofía, mentre tutto gli altri cercavano di placare la situazione, con Luca Onestini piuttosto scioccato dalla situazione. Lei però ha perso le staffe e mentre si spiegava con alcune delle concorrenti e Lucía Parientes, la quale provava a farla ragionare, si è avvicinata piuttosto decisa a Frigenti e gli ha messo le mani addosso. Una rissa che ha fatto il giro del mondo, a quanto pare e che ha visto proprio l’intervento di Luca. L’ex gieffino ha tentato di dividerli…

In Spagna accade questo durante la puntata serale di Secret Story ✈️ pic.twitter.com/1sYmivgSdT — trashtvstellare (@trashtvstellare) September 29, 2021

Quanto successo a Secret Story però ha avuto delle conseguenze gravi, nonostante Luca Onestini e gli altri concorrenti abbiano tentato di riportare il sereno. Continua…