Andrea Sanna | 6 Dicembre 2022

Lo scherzo a Giaele De Donà

Nella Casa del GF Vip non c’è un attimo di pace, nemmeno quando si dorme. Lo sa bene Giaele De Donà. Questa mattina la vippona è stata vittima di uno scherzo ben architettato da Edoardo Tavassi e Antonino Spinalbese, con la complicità degli altri concorrenti.

Ma cosa è accaduto nel dettaglio? Come vediamo dal filmato dopo essersi accordati Edoardo e Antonino sono corsi in stanza da letto per svegliare subito Giaele. La De Donà dormiva serena sul suo letto, ma appena i due ragazzi le hanno rivelato: “Giaele alzati su, c’è un aereo per te”, la concorrente non ci ha pensato due volte. Apprese queste parole, seppur assonnata, ha seguito i coinquilini ed è uscita in giardino.

Edoardo Tavassi e Antonino Spinalbese hanno trattenuto la risata e per la buona riuscita dello scherzo hanno cercato di restare seri, trattenendo un sorrisino sotto ai baffi. Come dicevamo Giaele De Donà si è precipitata in giardino. Ma qui ha trovato la sorpresa: per lei non c’è nessun aereo.

“Se n’è andato”, ha detto Luca Salatino, complice dei due concorrenti. Da buon attore Edoardo ha replicato: “Ma come se n’è andato?”. A sua volta l’altro romano ha ribattuto: “E sì, è stato due ore”. Curiosa Giaele ha domandato cosa ci fosse scritto nel messaggio aereo. Ed è proprio in questo preciso istante che ha scoperto si trattasse di uno scherzo: “Giaele và a dormì che nun c’è un c***o per te”, ha detto Tavassi per poi scoppiare a ridere, coinvolgendo tutti.

La clip in questione, come potete vedere, è stata caricata subito sul sito del Grande Fratello Vip. Il momento ha fatto il giro del web e in tanti hanno ricordato lo scherzo subito da Sossio Aruta tre edizioni fa, quando esattamente come Giaele De Donà è stato svegliato mentre dormiva.