1 Il rimprovero di Luca Salatino alla fidanzata

Nell’ultimo periodo Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti sono tra le coppie più chiacchierate di Uomini e Donne. Si è parlato di una crisi. Entrambi hanno smentito mostrandosi insieme più affiatati che mai a Milano, dove hanno trascorso una splendida serata testimoniata con foto e video sui social.

Adesso Luca Salatino e Soraia Ceruti sono tornati a far discutere per un altro episodio verificatosi su Instagram. Tra le storie pubblicate sull’account della ragazza, che ha poi eliminato tutto, ne sono comparse alcune dove lei si è mostrata insieme al suo fidanzato.

Ma a un certo punto un gesto dell’ex tronista ha fatto storcere il naso ai più. Soraia mentre chiacchierava con i fan era intenta a masticare un chewing gum. Qualcosa che sembra aver infastidito e non poco Luca, il quale l’ha subito ripresa: “Però io una cosa chiedo: quando si mastica la gomma, che si masticasse in maniera adeguata. Cosa è questa masticata di gomma così? Mamma mia! Mangiala bene sta gomma!”

Soraia Allam Ceruti ha riconosciuto l’errore e ha dato ragione al suo ragazzo dicendo poi di volersi impegnare a togliersi questo vizio. Il video in questione ha sollevato diverse polemiche tra gli utenti del web, che non hanno per nulla apprezzato il modo di porsi di Luca Salatino nei confronti della sua fidanzata. A bacchettare la coppia anche l’opinionista Deianira Marzano, che ha fatto qualche appunto a riguardo.

Visto il clamore suscitato dal gesto di Luca Salatino, Soraia Allam Ceruti si è sentita in dovere di intervenire…