Chi è Soraia Allam Ceruti di Uomini e Donne? Età e Instagram

Soraia Allam Ceruti età, altezza e biografia

Apriamo questo articolo soffermandoci sulla biografia. Chi è Soraia, corteggiatrice di Uomini e Donne di Luca Salatino? Qual è il suo cognome?

Il nome e cognome completo della ragazza è Soraia Allam Ceruti. Non conosciamo la sua data di nascita completa (dunque non conosciamo il segno zodiacale), ma sappiamo che dovrebbe essere nata a Como nel 1994, dunque la sua età è di 27 anni.

Se vi state chiedendo quanti anni ha invece Luca di Uomini e Donne, possiamo fornirvi anche questa informazione. Tra il tronista e la corteggiatrice ci sono due anni di differenza. Salatino è più grande e ha 29 anni.



Altra curiosità che possiamo dirvi di Soraia Allam Ceruti di Uomini e Donne è che la corteggiatrice è di origini egiziane. Nulle invece le informazioni su altezza e peso.

Vita privata

Della vita privata di Soraia non conosciamo granché.

Tra le poche cose di cui siamo a conoscenza, oltre al fatto di essere single e di essere arrivata a Uomini e Donne per corteggiare Luca Salatino, siamo in grado di dirvi che come mestiere fa l’impiegata. Frequenta anche un corso di marketing nel settore immobiliare.

Queste sono le poche informazioni che al momento siamo riusciti a raccogliere su di lei.

Dove seguire Soraia di Uomini e Donne: Instagram e social

Concentriamoci ora sulla parte social.

Chi volesse restare in contatto con Soraia Allam Ceruti di Uomini e Donne, può farlo attraverso la sua pagina ufficiale, seguita da oltre 36,6 mila follower. Tanti gli scatti pubblicati e storie in evidenza, molti di essi la ritraggono in vari selfie e in vacanza in compagnia di amici.

Non traspare nulla sulla sua vita privata.

Abbiamo trovato anche il suo account personale su Facebook, dove però non sono emersi grandi dettagli in più su di lei.

Soraia Allam Ceruti a Uomini e Donne

Luca Salatino, dopo essere stato la non scelta di Roberta Ilaria Giusti, è tornato a Uomini e Donne nelle vesti di tronista.

Tra le corteggiatrici a scendere le scale anche Sora Allam Ceruti. Il ragazzo non ha mai negato di essere rimasto molto colpito da lei e per tale ragione ha deciso di portarne avanti la conoscenza.

Fin da subito tra loro si è percepita attrazione fisica, tanto da mettere spesso in imbarazzo il tronista Luca.

Il percorso di Soraia a Uomini e Donne

Cosa sappiamo del percorso di Soraia a Uomini e Donne? Di certo per la corteggiatrice non è stata semplice la conoscenza con Luca e spesso tra loro ci sono stati degli alti e bassi.

Le due rivali Aurora Colombo e Lilli Pugliese hanno spesso messo a dura prova il rapporto tra Luca e Soraia. Una volta che Aurora è stata eliminata dalla trasmissione è proseguito il testa a testa tra la Ceruti e la Pugliese.

Durante le ultime esterne si è pensato che la scelta di Luca di Uomini e Donne ricadesse proprio su quest’ultima, ma come ben sappiamo le sorprese nella trasmissione non mancano mai e il 30 maggio scopriremo quale sarà la scelta del tronista!

