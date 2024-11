Il pubblico si è ormai appassionato alla nuova edizione de La Talpa e in molti stanno tentando di capire l’identità del possibile traditore del gruppo. Adesso però sembrano spuntare degli indizi che riportano a Lucilla Agosti.

Chi è La Talpa?

Siamo entrati nel vivo della nuova edizione de La Talpa e solo ieri sera è andata in onda su Canale 5 la terza puntata del reality show condotto da Diletta Leotta. In queste settimane dunque il pubblico sta seguendo attentamente ciò che sta accadendo e in molti stanno cercando di scoprire l’identità del traditore. Proprio ieri però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato il pubblico interdetto. In questi giorni infatti erano emerse alcune teorie che sembravano riportare a Elisa Di Francisca. A sorpresa però l’ex schermitrice è stata eliminata dal programma, dopo essere risultata l’ultima nel test finale.

Attualmente intanto il pubblico si sta concentrando sugli indizi sull’identità del sabotatore, che attualmente sono due: le parole “La amate” e “L’armistizio”. I fan della trasmissione dunque stanno cercando di capire chi potrebbe nascondersi dietro queste prime tracce che porteranno a scovare il traditore del gruppo. In queste ore così è spuntato un collegamento sorprendente con uno dei concorrenti che sta già facendo discutere il web.

Pare infatti che i due indizi sull’identità de La Talpa riportino nientemeno che a Lucilla Agosti. Come è stato fatto notare da alcuni utenti infatti “La amate” potrebbe essere riferito al programma radiofonico “La prova d’amore”, che la speaker conduce su R101. “L’armistizio” invece sarebbe un riferimento alla data di nascita di Lucilla, l’8 settembre, giornata in cui per l’appunto ci fu l’armistizio.

Secondo qualcuno dunque sarebbe proprio la Agosti la possibile sabotatrice del gruppo. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime puntate del reality show di Canale 5? Non resta che attendere per scoprirlo.