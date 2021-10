1 Il riavvicinamento di Lucrezia Selassié a Manuel

Continua a vacillare sempre più il rapporto nato nella Casa del GF Vip tra Lucrezia Selassié e Manuel Bortuzzo. Sebbene i due si fossero avvicinati nelle prime settimane, le continue pressioni da parte della Principessa e gelosia giudicata ‘eccessiva’, hanno portato il ragazzo a fare dei passi indietro importanti.

Ieri sera i due si sono confrontati nuovamente e Lucrezia Selassié ha tentato un riavvicinamento al nuotatore. Lui fin da subito ha sottolineato di sentirsi in difficoltà. Di non riuscire a portare avanti questa relazione e darle ciò che vuole. Manuel ha detto poi che avendola conosciuta un pochino non si sente di andare avanti. Non vuole illuderla, perché non sarebbe giusto: “Ci stiamo facendo una colpa entrambi di una cosa che è iniziata in un momento in cui non ci si conosceva. La maturità in questi casi sta nel capirlo e nell’agire di conseguenza.”

Lucrezia Selassié dalla sua crede che forse è il caso che lei e Manuel riprovino da capo. Lei ha suggerito di agire senza pressioni e migliorare così pian piano il loro rapporto. Lulù ha continuato a dire anche che la persona che ha conosciuto nella Casa è ben diversa da quella che mostra fuori, anche per le cose vissute di recente, che non hanno fatto altro che aumentare le sue insicurezze. Lei ha così richiesto maggiori attenzioni, senza capire però che proprio Manuel Bortuzzo non si sente di baciarla o comunque starle accanto come se fossero due fidanzati. Non ora.

Così Lucrezia Selassié ha supplicato Manuel di provarci, quantomeno, ma Bortuzzo non ha mollato la presa: “In questo momento non voglio niente”. A seguire si è tornati a parlare della forte gelosia della ragazza nei suoi confronti e ancora una volta lui ha messo le cose in chiaro, con lei che ha tentato di tagliar corto. “Se questa cosa è iniziata in modo naturale, tornerà in modo naturale”, ha concluso lui, sicuro che questa situazione non li porterà da nessuna parte.

Lui non la tollera e finalmente glielo sta facendo capire ma lei purtroppo non vuole capire



Un po’ di amor proprio Dio mio #gfvip pic.twitter.com/J3g9xlnGwi — Vale Valentina Valeria Tina✨♈️ (@iosonoestanca) October 10, 2021

(VIDEO COMPLETO QUI) Chissà se dopo questo gelo Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié avranno una seconda chance, ma dai confronti delle ultime ore non si direbbe. Continua…