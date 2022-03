Ludovica Pagani ci mostra la sua nuova casa (FOTO)

1 La casa di Ludovica Pagani

Dopo aver visto l’appartamento di Veronica Ferraro, la puntata di MTV Cribs in onda mercoledì 2 marzo porta il pubblico nella casa di Ludovica Pagani. Modella, conduttrice e speaker, è molto attiva sui social ed è grande amica di Elettra Lamborghini.

Proprio in compagnia della famosa cantante, Ludovica mostrerà la sua nuova casa di Bergamo. E questa sarà anche l’occasione per raccontare qualche aneddoto dei momenti più belli delle loro tante vacanze insieme. L’appuntamente è alle ore 21.00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW). Intanto ecco alcune foto del suo appartamento.

La camera da letto

Iniziamo il tour della casa di Ludovica Pagani con la sua camera da letto che ha un taglio molto particolare.

I colori sono dai toni molto chiari che vanno dal bianco al rosa. Molta luminosità la dà l’ampia finestra. Da notare il grande specchio sopra il cassettone.