Facciamo un tour nell’appartamento di Veronica Ferraro, influencer e amica di Chiara Ferragni (FOTO)

1 La casa di Veronica Ferraro

Un nuova puntata di MTV Cribs porta il pubblico nella casa di Veronica Ferraro a Milano. Lei è una delle amiche più strette di Chiara Ferragni, nonché autrice del blog The Fashion Fruit. Amante dell’estetica e del mondo social, la sua abitazione è a prova di Instagram.

Mercoledì 2 marzo in prima tv assoluta alle 21.00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) scopriremo quindi com’è la casa della nota influencer e fashion blogger. E scopriremo anche come vive un’icona della moda. Intanto ecco alcune foto del suo appartamento.

Il grande open space

La zona giorno della casa di Veronica Ferraro è formata da un grande open space in cui da un lato c’è il salotto, mentre dall’altro il bel tavolo da pranzo con grandi sedute.

I colori sono tutti sui toni chiari del grigio, del beige e del marone. Ma c’è un tocco di bianco e un marrone scuro per il tavolo e per alcuni elementi di abbellimento, come il quadro. Molto bello e particolare il quadro con le farfale applicate. La finestra e la portafinestra rendono molto luminoso tutto l’ambiente.