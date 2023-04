NEWS

Andrea Sanna | 28 Aprile 2023

Ludovica Valli

La polemica intorno a Ludovica Valli

Dopo la polemica scatenata dalle storie Instagram di Giulia Cavaglià, un altro ex volto di Uomini e Donne torna a far parlare di sé scatenando il web. Facciamo riferimento a Ludovica Valli, che ha suscitato clamore tra gli utenti per colpa di alcuni gioielli decisamente particolari.

L’influencer di recente è diventata mamma del secondo figlio e su Instagram ha raccontato ai suoi follower di avere un anello nuovo di zecca. Fin qui nulla di male, direte, se non che questo sia realizzato con del materiale inconsueto, che ha lasciato in tanti perplessi. Nello specifico pare abbia deciso di utilizzare il suo latte materno destinato al secondo figlio Otto Edoardo, per la realizzazione del gioiello.

La fedina in questione è un anello bianco molto semplice a forma di cuore e dentro alla resina di protezione ci sarebbe il latte materno di Ludovica Valli, che sembra non aver potuto rinunciare. Si tratta di una linea di gioielli realizzata da un negozio online specializzato negli accessori per le mamme. E proprio l’ex tronista ha deciso di personalizzarlo con nome e data di nascita del secondogenito.

Stando a quanto si apprende e riporta anche Today, Ludovica Valli (così come tutte le mamme che intendono fare lo stesso) ha inviato il latte all’azienda, che l’ha solidificato separando la parte grassa da quella liquida. La prima è stata poi modellata e protetta dalla resina da impedirne il deterioramento.

Ma che inquietudine la ciocca di capelli, più del latte come anello, più del cordone aiuto pic.twitter.com/UNth8KVqYX — ADTOOMUCH✨ (@adtoomuch) April 27, 2023

Ludovica Valli su Instagram ha detto di non averlo fatto per la figlia Anastasia, dicendosi dispiaciuta per questo. Ma sarebbe possibile comunque rimediare in altro modo: con il cordone ombelicale e con i capelli. Pare quindi stia pensando seriamente a un nuovo gioiello da dedicare alla sua bambina.

Le storie pubblicate sui social da Ludovica Valli, però, hanno suscitato reazioni contrastanti. Se alcuni hanno trovato l’idea bellissima e originale. Altri si sono detti molto perplessi e l’hanno attaccata. Tra chi ha detto di trovarlo “inquietante” e chi persino “folle”.