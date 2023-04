NEWS

Andrea Sanna | 24 Aprile 2023

Di ritorno in Italia, Giulia Cavaglià fa ritardo in aeroporto e perde il volo. L’ex tronista non la prende bene: la dura reazione

La reazione di Giulia Cavaglià

Dopo Chiara Ferragni e Chiara Biasi, un’altra influencer si è ritrovata a vivere attimi di preoccupazione. La disavventura che vi stiamo raccontando coinvolge Giulia Cavaglià, protagonista di un viaggio in quel di Barcellona. L’ex tronista di Uomini e Donne è rimasta bloccata nella città catalana dopo aver perso il volo diretto in Italia. Il tutto a causa di un suo ritardo in aeroporto (di 4 minuti circa), come da lei stessa raccontato su Instagram.

Piuttosto seccata Giulia Cavaglià ha spiegato che per via di questo non le è stato concesso passare: “Non ci fanno passare per il ritardo. Le persone sono ancora lì che stanno imbarcando”. Il monologo è proseguito con la Cavaglià che ha taggato la compagnia aerea, spiegando di voler fare una petizione contro e di essere senza parole per l’accaduto.

Il video, sebbene sia stato rimosso da Instagram, è stato pubblicato comunque da alcuni utenti sui social, che hanno ripreso per filo e per segno lo sfogo di Giulia Cavaglià. Nonostante la cancellazione delle storie, poco dopo ne ha postato delle altre dove ha attaccato l’hostess di terra per non averle dato la possibilità di salire sul volo:

“Vi dico solo che la hostess non ha voluto darmi il suo nome e il suo cognome per fare una lettera di richiamo alla compagnia!”. L’ex tronista ha continuato ad attaccare la compagnia in questione, lamentandosi della qualità del servizio offerto: “Complimenti, veramente. Ottimo lavoro. Ci sono ancora persone che stanno aspettando il volo che non è ancora partito. Il volo non è ancora partito e se va bene sarà pure in ritardo, perché doveva partire a 40 e non è ancora partito”, ha detto Giulia Cavaglià furiosa.

Ma non è finita, perché Giulia Cavaglià ha riportato nelle Instagram Stories anche qualcosa di scritto. Uno su tutti il voler sottolineare che la hostess si sarebbe rifiutata di darle il suo nome per fare una lettera di richiamo. Ma non solo. Poco dopo ha aggiunto anche di aver avuto un attacco di panico:

“Ho avuto un attacco di panico, non riuscivo a respirare. La gente è cattiva senza motivo. Odio fare queste cose ma siete delle m***e e dovete chiudere! Perdere un volo non è la fine del mondo. Ritornare ad avere attacchi di ansia e panico per colpa di una hostess di m***a non lo trovo giusto“.

Lo sfogo di Giulia Cavaglià ha fatto il giro del web e diviso gli utenti.