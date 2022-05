1 Parla Ludovica Valli

Sono ormai anni che si parla di presunti rapporti tesi tra Ludovica Valli e sua sorella Beatrice. Secondo il pensiero di numerosi utenti infatti tra le due ex protagoniste di Uomini e Donne ci sarebbero degli screzi irrisolti, che avrebbero portato a un allontanamento. Le influencer tuttavia più volte hanno smentito le dicerie, che a oggi dunque sono da considerarsi tali. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Come sappiamo finalmente dopo numerosi rinvii il prossimo 29 maggio Beatrice sposerà il suo storico compagno Marco Fantini, dal cui amore sono nate due figlie.

In queste ore così l’ex corteggiatrice è volata in Puglia con alcune amiche strette per festeggiare il suo addio al nubilato, e naturalmente l’evento è stato testimoniato sui social. Grande assente però è stata proprio Ludovica Valli. A quel punto in molti si sono chiesti perché l’ex tronista non fosse presente all’addio al nubilato di sua sorella Beatrice. A svelarlo è stata proprio lei su Instagram. Con una serie di storie, Ludovica ha fatto sapere che sua figlia Anastasia non sta bene e che da qualche giorno si è beccata un virus che le ha procurato febbre e irritazione cutanea. Per questo motivo ha preferito non allontanarsi dalla sua piccola, e in merito ha affermato:

“Come avrete ben capito purtroppo non sarò presente all’addio al nubilato di Bea. Mi dispiace veramente tantissimo, perché comunque poteva essere un’occasione per stare tutte insieme visto che non riusciamo mai, tra lavoro, bimbi, famiglia, a trovarci più di tanto. Non mancherà ovviamente occasione, però mi dispiace molto. Non potevo lasciare Anastasia in questo stato, sola senza di me. Con il cuore e con il pensiero sono lì con loro, però ecco ho preferito rimanere a casa con Anastasia, viste le sue condizioni”.

Solo qualche mese fa intanto proprio Ludovica Valli ha fatto una rivelazione inedita sul rapporto con sua sorella Beatrice. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.