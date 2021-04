1 Imprevisto per Ludovico Vacchelli

Solo ieri sera a fare il loro ingresso a L’Isola dei Famosi sono stati ben nuovi 4 concorrenti, ma tra loro sarebbe dovuto esserci anche Ludovico Vacchelli. La partecipazione del modello era ormai certa, e il suo arrivo in Palapa era previsto proprio per la puntata andata in onda qualche ora fa su Canale 5. Tuttavia sembrerebbe che le cose siano ad un tratte cambiate. Pare infatti che a causa di un incidente Ludovico sia stato costretto al ritiro nonostante fosse già arrivato in Honduras.

Come svela Biccy sembrerebbe che il modello, poco prima di lanciarsi dall’elicottero, abbia ricevuto una chiamata dall’Italia, e che a causa di alcuni problemi personali sia stato costretto a rientrare in fretta e furia. Salta dunque la partecipazione di Ludovico Vacchelli, che attualmente pare stia tornando a casa. Ecco quanto si legge in merito:

“Arrivato in Honduras per scontare la sua quarantena insieme a tutti gli altri naufraghi (ad eccezione di Ignazio Moser, partito due giorni dopo a causa di impegni lavorativi), Ludovico Vacchelli avrebbe dovuto tuffarsi dall’elicottero questa sera, ma è già tornato in Italia. Un ritiro in fretta e furia a causa di alcuni problemi personali che sarebbero insorti in Italia e di cui dovrà occuparsi nel corso delle prossime settimane. Non c’entra niente la salute, per fortuna. Senza Ludovico il cast della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi si chiude con l’ingresso di Ignazio Moser la prossima settimana”.

Mentre Ludovico Vacchelli si è ritirato prima del suo ingresso a L’Isola dei Famosi, Ignazio Moser prima di arrivare in Honduras ha avuto un piccolo incidente. Rivediamo cosa è accaduto all’ex ciclista.