Luigi Favoloso è scomparso: lo sfogo di Nina Moric e l’appello degli amici

Giorni davvero drammatici questi per la famiglia e gli amici di Luigi Favoloso. Il concorrente dell’edizione del 2018 del Grande Fratello, ed ex fidanzato di Nina Moric, è scomparso, facendo perdere così le sue tracce.

A lanciare un appello il fotografo e amico di Luigi, Alex Fiumara, il quale a contatto con la mamma del ragazzo sta cercando di fare il possibile. Ma leggiamo dalle parole del paparazzo cosa è accaduto:

“Attenzione: da circa 10 giorni è scomparso da casa Luigi Mario Favoloso ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018. La scomparsa secondo la denuncia formalizzata dalla mamma Loredana Fiorentino con cui sono in contatto telefonico, risalirebbe al 29 /12 / 2019 da Torre Del Greco ( Napoli), si è allontanato senza documenti, senza auto e senza effetti personali.

Se qualcuno lo vedesse mi contatti subito su Messenger. Condividete più possibile perché la famiglia è in comprensibile angoscia, idem i suoi amici, me compreso.

Certo della vostra collaborazione ringrazio anticipatamente”