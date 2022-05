Luigi Strangis svela che consiglio gli ha dato Maria De Filippi

1 Le parole di Luigi Strangis

Si è da poco concluso Amici 21, con la vittoria di Luigi Strangis. In queste ore il giovane cantante sta rilasciando le sue prime interviste, e solo poco fa è stata pubblicata la chiacchierata che l’allievo di Rudy Zerby ha fatto con Andrea Conti per Il Fatto Quotidiano. Luigi così ha parlato della sua vittoria e della sua esperienza all’interno della scuola, e in merito ha affermato:

“Se mi aspettavo di vincere? Finché sei dentro la casetta non ti rendi conto di nulla. Siamo isolati e penso sia anche giusto affinché il mondo esterno non ci influenzi. Poi ho scoperto fuori dalla scuola di essere circondato da tantissimo affetto. Una gioia immensa. Questa esperienza mi ha insegnato a non nascondermi dietro le emozioni a saperle anche controllare. La sincerità paga sempre. È stato bello anche trovare una persona come Maria De Filippi che capisce quello che provi e che ti tende la mano”.

Poco dopo Luigi Strangis ha anche svelato che consiglio gli ha dato Maria De Filippi, che da sempre prende sotto la sua ala tutti gli allievi che passano dal talent show:

“Che consiglio mi ha dato Maria? ‘Fai quello che senti di fare'”.

Come se non bastasse Luigi Strangis ha anche parlato della sua evoluzione artistica:

“Musicalmente quanto sono cambiato rispetto a quando sono entrato? Sono molto più consapevole. Ho scoperto altre cose dentro la scuola, le ho interiorizzate e fatte mie. Oggi ho una consapevolezza maggiore anche rispetto ad alcuni aspetti della mia musica alle quali non davo il giusto peso. C’è tutto un nuovo mondo da scoprire. Se ascolterete in futuro un Luigi diverso? Non vorrei mettermi dei paletti. Voglio sentirmi libero anche di cambiare genere musicale e non essere incasellato solo in un genere. La musica è bella perché è varia ed è giusto che gli artisti spazino e non rimangano solo nella comfort zone”.

