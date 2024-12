Che fine ha fatto Luk3 e perché era assente dal daytime di Amici 24? Facciamo un po’ di chiarezza su quello che sta accadendo in attesa di informazioni ufficiali.

Perché Luk3 era assente dal daytime di Amici 24?

Nella giornata di venerdì 20 dicembre è andato in onda su Canale 5 il daytime di Amici 24, l’ultimo prima del pomeridiano che ci sarà domenica 22. La puntata ha visto principalmente gli allievi festeggiare il Natale prima di tornare per a casa per alcuni giorni di vacanza. Hanno quindi fatto un pranzo e si sono letti dei pensieri di affetto reciproci.

In tutto questo, però, Luk3 era assente sia al pranzo che allo scambio delle lettere. Nel daytime di ieri, durante lo scambio dei regali, era invece presente. Cosa è successo a Luk3 e perché era assente? Dove sta? Le domande sono tante e girano sui social tra i fan preoccupati e gli spettatori curiosi. Cerchiamo quindi di dare delle risposte.

LEGGI ANCHE: Bacio passionale tra Gianmarco e Martina a Uomini e donne e Ciro è furioso

Ci teniamo a precisare che non ci sono al momento comunicati ufficiali da parte della produzione di Amici 24. Quindi quello che sappiamo deriva solo da post e frasi fatti dai fan del cantante. Forse hanno saputo qualcosa da famigliari e amici del diciassettenne. Secondo queste indiscrezioni, quindi, Luk3 sarebbe stato ricoverato in ospedale nella giornata di giovedì 19 dicembre. I motivi del ricovero non sono totalmente noti. Si dice che siano dovuti a una colica renale.

Come sta l’allievo di Lorella Cuccarini?

In attesa di informazioni ufficiali e dopo aver scoperto cosa è probabilmente successo a Luk3, ci si chiede anche come sta. Su questo non abbiamo purtroppo risposte al momento, anche se pare che la situazione sia adesso sotto controllo.

Sicuramente avremo delle risposte direttamente da Maria De Filippi nella registrazione di Amici 24 che si svolge oggi (20 dicembre) le cui anticipazioni usciranno in serata.