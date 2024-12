Continua a far molto chiacchierare (in modo positivo) il trono di Martina a Uomini e donne. L’ex di Temptation Island potrebbe essere molto vicina alla scelta ed è rimasta con due ragazzi: Gianmarco e Ciro. Proprio nella puntata in onda oggi, la tronista è stata protagonista di un bacio davvero passionale che ha fatto sognare il pubblico (e fatto arrabbiare l’altro corteggiatore). Ecco cosa è successo.

Il bacio passionale tra Martina e Gianmarco a Uomini e donne

La puntata di oggi, 20 dicembre, di Uomini e donne è iniziata con Martina. Nella scorsa puntata la tronista aveva avuto un’accesa discussione con Gianmarco, dicendo di trovarlo a volte un po’ freddo e distaccato. Così subito dopo la puntata c’è stata una bella dimotrazione da parte del corteggiatore che abbiamo visto in onda appunto oggi.

LEGGI ANCHE: Le prime parole di Michele dopo la cacciata da Uomini e donne

In pratica Gianmarco è andato in camerino da Martina in teoria a parlare, ma in realtà aveva altre intenzioni e cioè quelle di dimostrarle che davvero ci teneva a lei ed era preso. Lei era distesa sul divanetto, quindi l’ha fatta alzare. Sembrava volesse abbracciarla, ma in realtà le ha dato un bacio molto passionale che ha colto di sorpresa la tronista, ma che ha ricambiato. Infatti, quando poi lui è uscito, lei gli è corsa dietro davvero contenta. Vediamo la scena nel video qui sotto:

martina una domanda, come hai fatto a non sceglierlo sul momento?#uominiedonne pic.twitter.com/8FPFjIqFLx — denise 🫧 (@_iitsdee) December 20, 2024

Chi non l’ha presa bene è ovviamente l’altro corteggiatore di Martina, Ciro, che si è molto arrabbiato. Ha quindi detto al rivale di aver fatto la sceneggiata e che è molto furbo. Inoltre ha aggiunto di essere rimasto deluso dalla tronista. Gianmarco ha ribattutto difendendo lei e dicendo che non c’entrava nulla visto che l’iniziativa l’aveva presa lui.

Ciro, dopo aver visto l’esterna di Martina e Gianmarco, reagisce così e decide di abbandonare lo studio! #UominieDonne pic.twitter.com/jrazxXeOaN — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 20, 2024

Comunque Ciro ha deciso di alzarsi e lasciare lo studio di Uomini e donne. Martina è rimasta seduta con Gianmarco per commentare la brevissima esterna e riferire quanto fosse rimasta contenta di questo. Ma poi ha voluto seguire Ciro per chiarire. Il continuo di tutto lo vedremo nella prossima puntata.