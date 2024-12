Alessandra, la ragazza che Michele Longobardi sentiva di nascosto, rompe il silenzio e dà per la prima volta la sua versione dei fatti. Ecco cosa sarebbe accaduto tra i due.

Parla la ragazza che Michele Longobardi sentiva di nascosto

In questi giorni si sta molto parlando di Michele Longobardi. L’ex tronista di Uomini e Donne infatti è stato cacciato dal dating show, dopo una segnalazione giunta sul suo conto. Pare infatti che il giovane uomo in questi mesi abbia sentito parallelamente al suo percorso una ragazza, Alessandra (che è poi risultata essere l’ex scelta di Luca Daffrè), e per questo motivo è stato allontanato dal programma. Prima che Maria De Filippi portasse alla luce la segnalazione però Michele ha annunciato di voler scegliere Amal, che a quel punto ha deciso di troncare la conoscenza.

Adesso, a distanza di alcune ore dall’accaduto, a rompere il silenzio per dare la sua versione dei fatti è stata proprio Alessandra. L’ex scelta di Luca Daffrè, raggiunta da FanPage, ha raccontato di aver conosciuto Longobardi durante una videochiamata tramite un’amica in comune. Ma non solo. Stando alle sue parole, Longobardi avrebbe chiesto ad Alessandra di tornare in studio per corteggiarlo. Tuttavia la giovane donna, essendo stata in passato la scelta di Daffrè, non ha potuto partecipare nuovamente al dating show.

L’ex corteggiatrice ha poi rivelato cosa Michele Longobardi le avrebbe raccontato sul suo percorso a Uomini e Donne. In merito ha affermato: “Commentavamo le esterne che faceva con le altre corteggiatrici con leggerezza. Anzi, si lamentava del fatto che dovesse sempre rincorrerle. Mi dava fastidio, ma fino a un certo punto. Non essendoci mai visti, era una cosa che non andava oltre a un semplice flirt. Tra noi non c’erano sentimenti come hanno scritto”.

Ma non è finita qui. Alessandra ha anche spiegato perché ha deciso di contattare la produzione per rivelare la frequentazione con Michele.

La versione di Alessandra

Proseguendo la chiacchierata, Alessandra rivela anche cosa l’ha spinta a contattare la produzione di Uomini e Donne, smascherando così Michele Longobardi:

“Ho deciso di farlo dopo la registrazione in cui è emerso che avesse creato profili fake per contattare le altre corteggiatrici, ho pensato che avrebbero visto il suo telefono e quindi ho deciso di contattarli. A quel punto ho scritto alla produzione e ho detto che, se volevano, potevo fornire loro le nostre conversazioni, ma poi non ho mandato nulla”.

Infine, facendo chiarezza su un punto fondamentale per lei, Alessandra aggiunge: “Sono una ragazza libera e indipendente e come tale non ho infranto nessuna regola. Michele, essendo all’interno di un programma con regole precise, aveva delle responsabilità che io, da esterna, non avevo. Stava a lui portare rispetto. Io, da persona non coinvolta nel format, non avevo alcun obbligo verso quel contesto”.