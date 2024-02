NEWS

Andrea Sanna | 23 Febbraio 2024

Chi è

A Ciao Darwin 9 nel ruolo di Padre Natura abbiamo visto Lukasz Zarazowski. Ma cosa conosciamo sul suo conto? In questo articolo vi riportiamo tutte le informazioni che lo riguardano come età, vita privata, fidanzata, Instagram e social.

Scopriamo quindi chi è il Padre Natura di Ciao Darwin 9 …

Chi è Lukasz Zarazowski

Nome e Cognome: Lukasz Zarazowski

Data di nascita: 5 gennaio 1993

Luogo di nascita: Polonia

Età: 31 anni

Altezza: 1 metro e 88 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: modello

Fidanzata: Lukasz dovrebbe essere single

Figli: Lukasz non dovrebbe avere figli

Tatuaggi: Lukasz non ha tatuaggi nel suo corpo

Profilo Instagram: @lukasz.zarazowski

Lukasz Zarazowski età, altezza e biografia

Quanti anni ha e dov’è nato Lukasz Zarazowski, Padre Natura di Ciao Darwin 9? Secondo la sua biografia Lukasz è nato il 5 gennaio 1993. Di conseguenza il suo segno zodiacale è il Capricorno. Mentre l’età corrisponde a 31 anni.

Ma qual è l’altezza del Padre Natura di Ciao Darwin, Lucasz? Sappiamo con esattezza questo dato e possiamo dirvi che è alto 1 metro e 88 centimetri. Non conosciamo ii peso.

Vita privata

Spazio ora alla vita privata. Cosa possiamo dire di Lukasz Zarazowski? È fidanzato o sposato?

Sbirciando sul suo profilo Instagram abbiamo scovato che è felicemente sposato con Marsela Czubat. Insieme hanno avuto una figlia.

Dunque chi sperava che Lucasz fosse single ne resterà deluso.

Anche se non è italiano, viaggiare gli ha permesso di imparare anche la nostra lingua e non solo.

Dove seguire Lukasz Zarazowski Padre Natura di Ciao Darwin: Instagram e social

Basta una veloce ricerca sul web per poter trovare il Padre Natura di Ciao Darwin 9. Se volete seguire Lukasz Zarazowski potete usufruire di Instagram. Nella piattaforma in questione il modello vanta già numerosi follower a suo seguito.

Nel suo profilo condivide con il propri fan tutto ciò che riguarda la sua carriera e il suo lavoro. E non mancano anche immagini dove mette in mostra il suo bel fisico scolpito, come mostrato da queste foto.

Lukasz Zarazowski Padre Natura – Ciao Darwin 9

Carriera

Soffermiamoci ora sulla carriera di Lukasz Zarazowski, Padre Natura di Ciao Darwin 9. Che lavoro fa? Se nel 2017 ha preso parte a Mister Polonia, ma non ha visto, ha dato il via al suo percorso nel mondo della moda non solo in patria ma anche nel resto d’Europa.

Oltre alle passerelle, Lukasz ha voluto affermarsi anche nel mondo della recitazione.

Prima di realizzare questo sogno, però, ha svolto diversi lavori come il barisata o l’operaio. Anche se il suo desiderio è sempre stato quello di diventare modello e personal trainer.

Lukasz Zarazowski è Padre Natura a Ciao Darwin 9

Per la sesta puntata di Ciao Darwin 9 che ha visto scontrarsi Milf VS Teen abbiamo visto Padre Natura a guidare le due fazioni. Designato per questo incarico è, come detto, Lukasz Zarazowski, che abbiamo ritrovato anche nella puntata finale insieme alla modella Orian Ichaki (nelle vesti di Madre Natura).