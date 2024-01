NEWS

Andrea Sanna | 26 Gennaio 2024

Chi è

Per la puntata Trattorie VS Stellati è stata scelta Orian Ichaki come Madre Natura di Ciao Darwin 9: chi è, età e Instagram

Da Aleksandra Korotkaia a Sarah Shaw per passare ad Andreea Sasu. Chi è stavolta la Madre Natura di Ciao Darwin 9 per la puntata Divano VS Sport? A ricoprire questi panni è Orian Ichaki. Conosciamola insieme scoprendo alcune delle curiosità sul suo conto: età, vita privata, carriera e Instagram.

Chi è Orian Ichaki

Nome e Cognome: Orian Ichaki

Altezza: 1 metro e 76 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Professione: modella e attrice

Fidanzato: Orian dovrebbe essere single

Figli: Orian non ha figli

Tatuaggi: Orian non ha tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @orian_ichaki

Orian Ichaki età, altezza e biografia

Cosa possiamo dirvi a proposito della biografia della Madre Natura di Ciao Darwin 9? Chi è Orian Ichaki, quanti anni ha e qual è la sua altezza? Dov’è nata? Per rispondere a tutte queste domande partiamo per ordine.

Iniziamo con il dire che Orian non sappiamo quando è nata e dove. Di conseguenza non sappiamo dirvi nemmeno la sua età e segno zodiacale. Sappiamo invece l’altezza, che corrisponde a 1 metro e 76 centimetri ma non il peso.

Tra le altre informazioni sulla sua biografia possiamo ancora dire che è una modella di fama internazionale.

La vita privata

Altro nodo da sciogliere riguarda la vita privata di Orian Ichaki, Madre Natura di Ciao Darwin 9.

Orian è fidanzata o è single? Sbirciando sul suo profilo social non siamo in grado di dirvi se ha o meno un fidanzato o se è sposata. In ogni caso la ragazza è davvero molto riservata e non lascia trasparire molto di sé.

In passato però ha avuto dei flirt e frequentazioni conosciute. Si è parlato infatti della relazione con Hell Raton, ex giudice di X Factor e la presunta frequentazione con Federico Rossi.

Dove seguire Orian Ichaki Madre Natura di Ciao Darwin: Instagram e social

Sappiamo che siete certamente curiosi di scoprire se si può seguire sui social Orian Ichaki? Ebbene la Madre Natura di Ciao Darwin 9 detiene un account ufficiale su Instagram piuttosto seguito.

Qui sono presenti molte delle sue foto di shooting fotografici, in cui mette in posa il suo fisico da modella. Non mancano anche momenti di divertimento e relax in compagnia di amici e persone a lei care.

Carriera

Per quanto riguarda invece la carriera della Madre Natura di Ciao Darwin 9 possiamo dire che Orian Ichaki è una famosa modella. Ha posato per diversi brand internazionali nel corso degli anni.

Affascinante, dai capelli biondi e occhi azzurri, ha conquistato le passerelle e diversi marchi d’alta moda, oltre che l’attenzione del pubblico.

Orian Ichaki Madre Natura a Ciao Darwin 9

Nella puntata del 26 gennaio 2024, Ciao Darwin 9 torna su Canale 5 con la sfida che vede scontrarsi Trattorie VS Stellati. A guidare le due fazioni troveremo due capisquadra d’eccezione come Claudio Amendola da una parte ma anche Andy Luotto

Chi è invece la Madre Natura? Come detto a vestire questo ruolo importantissimo è la bellissima modella Orian Ichaki!