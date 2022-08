Lulù Selassié e il rapporto con Deddy

Lulù Selassié – nel cerchio Deddy di Amici 20

È bastata una storia su Instagram per scatenare il panico sui social tra i fan di Lulù Selassié e il cantante di Amici 20, Deddy. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha pubblicato un video tra le storie di Instagram che ha destano dei sospetti tra i fan. Nel dettaglio la ragazza, come vedete dalla prima immagine si trovava davanti allo specchio di un bagno. Si è scoperto poi essere un angolo della casa dell’ex allievo del talent show condotto da Maria De Filippi.

Successivamente Lulù Selassié ha anche postato un’altra storia in cui ha taggato non solo le sue sorelle, presenti a casa di Deddy insieme a lei, ma lo stesso artista. Sintomo dunque di non aver proprio nulla da nascondere. Sebbene abbia precisato di trascorrere una serata tra amici con un film divertente e del gelato, la fantasia di alcuni fan è andata un po’ oltre.

Le storie Instagram di Lulù Selassié

Chiaramente non è finita. Perché Lulù Selassié si è trovata costretta a intervenire dopo il panico che ne è nato sul web dopo queste storie Instagram. Una fan ha preso le difese della fatina e, come vedete dallo screen, ha suggerito agli altri supporter di smetterla. In parole povere la ragazza ha consigliato agli altri membri del fandom di lasciare in pace Lulù, sottolineando come l’amicizia tra uomo e donna, per quanto possa far strano ancora oggi nel 2022, esiste.

Letto questo messaggio sotto l’hashtag #fairylu, Lulù Selassié ha specificato: “Friendship”. Un modo come un altro per mettere a tacere i gossip delle ultime ore. Tra l’altro non è un mistero che l’ex gieffina sia legata a Deddy. Nella Casa più spiata d’Italia aveva svelato infatti di aver fatto il tifo per lui ad Amici 20 (QUI IL VIDEO). Parentesi chiusa?

