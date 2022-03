Gué Pequeno condivide Lulù Selassié sui social

Ieri sera al Grande Fratello Vip si è tenuta una festa a tema, come capita di consueto il sabato sera. il nome dell’evento è Trap Party Vip e ha visto Lulù Selassié e i suoi compagni d’avventura indossare i giusti abiti per l’occasione e scatenarsi tra musica e balli.

Proprio la Princess si è lasciata andare alle danze e un cantante molto amato ha condiviso una breve clip dove compare lei. L’artista in questione è Gué Pequeno, come potete vedere nello screen pubblicato sotto: “Senza mai partecipare a un’edizione”, ha scritto il rapper su Instagram nella storia pubblicata nelle scorse ore. I più però nel video (in questo caso senza audio) pubblicato dal cantante hanno notato la presenza di Lulù Selassié. La gieffina sembra essere piuttosto presa dal momento e divertirsi insieme agli altri compagni di viaggio.

Storia Instagram di Gué Pequeno con Lulù Selassié

Ma non è la prima volta che succede una cosa del genere a Lulù Selassié. Questo perché solo lo scorso mese a Cardi B è giunto un video che vede proprio la Principessa etiope canticchiare una sua canzone. La rapper statunitense in quell’occasione non ha potuto fare a meno di dire la sua su Twitter: “Lei è chiaramente la star dello show”.

Le parole di Cardi B su Lulù Selassié, anche in quella circostanza, hanno fatto il giro del web e Alfonso Signorini ha informato la ragazza di questo episodio. Lei è parsa davvero euforica per questa notizia. Chissà non possa presto scoprire anche di Gué Pequeno. Sarebbe davvero divertente e curioso vedere la reazione di Lucrezia! Vi ricordiamo, intanto, che domani sera è prevista una nuova puntata del GF Vip 6 e la finale è sempre più vicina. Delia Duran e Lulù Selassié l’hanno già conquistata. Chi le raggiungerà?

