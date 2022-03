1 La querela di Barbara d’Urso a Naike Rivelli

Oggi pomeriggio su Canale 5 è andata in onda la puntata domenicale di Verissimo. In studio Silvia Toffanin ha accolto la collega Barbara d’Urso, che tra pochi giorni partirà con la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show. Per la presentatrice, però, c’è stato modo di raccontarsi a 360° e dire la sua a proposito della querela fatta nei confronti di Naike Rivelli:

“L’ultima querela di cui hanno parlato moltissimi siti e non so nemmeno come abbiano fatto a ricevere la notizia. Ho querelato una persona, che è Naike Rivelli. Ne parlo perché l’hanno fatto tutti. E l’ho fatto dopo tantissimo tempo dopo ero insultata pesantemente, lascia stare come artista, come donna. A un certo punto ho detto: ‘ Va bene, basta’”.

E ancora a proposito di questo Barbara d’Urso ha continuato a spiegare:

“Io chiedo al giudice penale di decidere cosa fare. E il pm dopo aver esaminato il fascicolo, vedendo appunto queste cose gravissime che sono state dette, e non sono quelle piccole che hanno riportato i siti, un po’ minimizzando. Il pm ha deciso di rinviare a giudizio e quindi mandare a processo questa signora perché è stata evidentemente molto offensiva, poi ci ritroviamo in tribunale”. (QUI IL VIDEO CON LE DICHIARAZIONI)

Ma non è finita qui, perché la presentatrice ha espresso il suo pensiero anche querela ricevuta da Pamela Prati…