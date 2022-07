1 Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo al concerto di Ultimo

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati nuovamente Lulù Selassié (con sua sorella Clarissa) e Manuel Bortuzzo. Come sappiamo dopo la fine della loro turbolenta relazione, tra i due ex Vipponi ci sono state numerose tensioni, e più volte entrambi sono stati costretti a intervenire per fare chiarezza su quello che sarebbe accaduto in realtà tra loro. Ieri sera però Lulù e Manuel, probabilmente senza saperlo, si sono ritrovati nello stesso luogo allo stesso momento. Entrambi infatti sono accorsi al Circo Massimo di Roma per assistere al concerto di Ultimo, che per la prima volta si è esibito in uno dei luoghi più antichi e suggestivi della Capitale. Tuttavia sembrerebbe che al momento del ritiro accrediti sia scoppiato il caos.

Come ha svelato Amedeo Venza infatti, pare che i biglietti omaggio destinati a Lulù e a Clarissa inizialmente non si trovassero, e che le due Principesse siano state avvistate mentre discutevano con lo staff. Ma non solo. Successivamente, una volta ritirati gli accrediti, proprio la più piccola delle Selassié ha deciso di replicare in maniera diretta a Venza, postando una sua foto insieme al pass e allegando le emoji di un pagliaccio. A quel punto l’influencer ha rilanciato, affermando come Clarissa, sempre secondo le sue parole, si sarebbe quasi messa a piangere, essendoci problemi con gli accrediti.

Oltre a Clarissa e a Lulù Selassié, presente al concerto di Ultimo è stato anche Manuel Bortuzzo. Non è chiaro però se le Principesse e il nuotatore si siano incrociati. Di certo tuttavia l’ex coppia sarà stata travolta dai ricordi e dalle emozioni. Come sappiamo infatti proprio Manuel aveva dedicato a Lucrezia alcune canzoni dell’artista romano.

Nel mentre alcune settimane fa la Principessa ha festeggiato il suo compleanno, e in molti si sono chiesti se Bortuzzo avesse ricevuto l’invito. A rispondere a questa domanda è stata proprio Clarissa. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.