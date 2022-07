1 Il gesto di Lulù Selassié

Sono passati alcuni mesi ormai da quando Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo hanno annunciato la fine della loro relazione. Come sappiamo dopo la rottura i diretti interessati sono più volte intervenuti per dare la loro versione dei fatti, e proprio la Principessa, nel corso di un’intervista a Verissimo, ha ammesso di essere ancora innamorata del nuotatore. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Sono ancora innamorata e spero che lui torni indietro. Quando stai con una persona e fai tutti questi progetti, questi sogni, non è che li fai tanto per, li fai perché pensi di aver trovato la persona con cui vuoi stare per sempre. Volevamo costruire una famiglia, sposarci. Sono cose che abbiamo detto perché realmente c’era l’intenzione di farlo… quindi nel mio cuore è normale che io speri di rivederlo e che possa esserci qualcosa tra di noi. Poi se non dovesse essere così io spero sia felice nella sua vita anche senza di me”.

Nelle ultime ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Pare infatti che Lulù Selassié abbia ancora Manuel Bortuzzo come sfondo del suo cellulare! Tutto è iniziato quando la Principessa in un video sui social ha inquadrato lo schermo del suo smartphone. I più attenti hanno così notato che nel blocco schermo ci sarebbe una vecchia foto in cui Lulù bacia Manuel, segno dunque che l’ex Vippona non ha ancora dimenticato il nuotatore. Naturalmente fin dal primo momento il web è letteralmente impazzito, e in molti hanno commentato con tenerezza il dolce gesto della Selassié.

Lo sfondo del cellulare di Fairy 💜che amore 😍 sei una ragazza ancora piena di sentimenti x lui,spero che la vita ti regali cose belle,te le meriti tanto amore #fairylu pic.twitter.com/IidTM2sjds — Dolce stefy💜 (@spatar5_dolce) July 23, 2022

Nel mentre a commentare la rottura con Lulù qualche tempo fa è stato anche lo stesso Bortuzzo, che ha spiegato perché ha deciso di interrompere la relazione. Rivediamo le sue dichiarazioni.