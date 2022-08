1 Lo sfogo di Lulù Selassié

Le Principesse al momento si trovano in vacanza a godersi un po’ di relax. Proprio ieri Lulù Selassié ha deciso di fare una diretta su Instagram per parlare un po’ con i suoi follower e permettere loro di farle qualche domanda. Le cose, però, non sono andate come si aspettava. Nel corso della chiacchierata, infatti, si è resa conto che la maggior parte delle curiosità riguardavano Manuel Bortuzzo. Lei e lo sportivo si sono lasciati ormai da diversi mesi ma questa storia appassiona ancora migliaia di persone sul web.

Pare, come riporta anche il sito Blogtivvu, che in molti abbiano fatto finta di non conoscere la sua attuale situazione e le hanno domandato se fosse ancora fidanzata con il nuotatore. Ma non solo. Altri ancora, invece, le hanno chiesto se si sentissero ancora dopo la rottura. La risposta è arrivata poco tempo dopo tramite alcune Stories: “Ragazzi però fate sempre le stesse domande. Cambiate perché siete un disco che si rompe a volte. No… che si è rotto e quindi sta sempre là, cioè capito? Non cambia mai, rimane lì, rimane e insiste!“.

Magari sentendolo direttamente da lei capirete che tornare su certi argomenti anche Basta. State scadendo nel ridicolo.#fairylu pic.twitter.com/fYvXlsghE1 — Lorenap-Lulú🧚🏽‍♀️💜 (@LorenapFairy) August 7, 2022

Ovviamente diversi fan sostengono Lulù Selassié in questo discorso. Su Twitter, per esempio, c’è chi scrive: “Dolce Lulù, di te colpisce l’unicità. Sei libera, non plasmabile al volere degli altri. Tu hai carattere, hai testa, sei generosa, la tua bellezza non è “copia incolla”. Tu non sei mai spettatrice ma protagonista. Love u“. Altri, però, ovviamente l’attaccano e la criticano:

Secondo te di chi è la colpa? Chi ha il 22 in bio, cartella in evidenza, una loro foto come sfondo e continua a fare la vedova addolorata? Se non vuole certe domande sa cosa deve fare, inutile che ve la prendiate con chi ci crede ancora se tutto è alimentato da lei.

