Grande gioia per Mackenzie Rosman

Era il 1998 quando per la prima volta sugli schermi italiani arrivava la serie cult Settimo Cielo. Lo show, andato in onda per 11 stagioni, ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo, e una delle protagoniste più amate dal pubblico era certamente Mackenzie Rosman. L’attrice all’interno della serie interpretava Ruthie Camden, ruolo che l’ha resa celebre e che l’ha portata al successo. Stagione dopo stagione i fan si sono appassionati alla storia della ragazzina, che con la sua simpatia e i suoi modi di fare ha conquistato il pubblico.

Dopo la fine di Settimo Cielo la Rosman ha ottenuto alcune parti in diversi film. Tuttavia il suo ultimo lavoro risale al 2013, quando ottenne un ruolo nel film TV Ghost Shark. Da quel momento l’attrice ha deciso di dedicarsi ad altro, e ha coltivato la passione per l’equitazione. Ma non solo. Ha anche creato il marchio Fletch Athletica, che vende esclusivamente cinture per motociclisti. Nelle ultime ore però inaspettatamente l’ex star della nota serie è tornata al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire perché.

Mackenzie Rosman, che attualmente ha 32 anni, è infatti diventata mamma e solo pochissimi giorni fa è nato il primo figlio dell’ex volto di Ruthie di Settimo Cielo. Il bambino, che è stato già mostrato sui social, è nato dell’amore tra l’attrice e il suo compagno, di cui però non si conosce l’identità. La coppia infatti è lontana dal mondo dello spettacolo e dal gossip, tuttavia sembrerebbe che la Rosman abbia trovato la felicità.

Non resta che fare dunque tantissimi auguri a Mackenzie e al suo compagno per la nascita del loro primo figlio.

Novella 2000 © riproduzione riservata.