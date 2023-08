NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Agosto 2023

Scintille tra Madame e Arisa?

In questi minuti sono volate scintille tra Madame e Arisa sui social, e lo scambio di battute avvenuto tra le due cantanti non è passato inosservato. Ma facciamo un piccolo passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando questa mattina Rosalba ha deciso di mostrarsi su Instagram completamente nuda, pubblicando allo stesso tempo un ironico e divertente annuncio per cercare marito, nel quale si legge: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre ‘verità, corpo, anima, cervello’, fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. NESSUNA BUGIA. NO PERDITEMPO”.

In breve il post della Pippa è diventato virale e a commentare sono stati anche diversi volti del mondo dello spettacolo. A intervenire è stata così anche Madame, che ha così affermato: “Ti amo”. Poco dopo però, a sorpresa, a replicare è stata la stessa Arisa, che sembrerebbe aver lanciato una frecciatina alla sua collega, dichiarando: “Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare”. La cantante di Voce a quel punto ha deciso di intervenire nuovamente, aggiungendo:

“Dopo il Forum ti offro una cenetta chic così parliamo dal vivo. Vestiti elegante! Ti bacio e continuo segretamente ad adorarti”.

Lo scambio di battute tra Madame e Arisa non è di certo passato inosservato e in questi minuti sta facendo discutere gli utenti sui social. I più nel mentre sognano già una collaborazione tra le due artiste, che di certo sono tra le cantanti più amate e apprezzate di sempre.