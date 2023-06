NEWS

Nicolò Figini | 9 Giugno 2023

Amici 22

Il rapporto tra Maddalena Svevi e Mattia Zenzola

Ormai la ventiduesima edizione di Amici si è chiusa da un po’, ma i fan sono in attesa con grande trepidazione del concerto che si terrà l’11 giugno 2023 a Roma e al quale saranno presenti tutti gli ex allievi. Tra questi, ovviamente, anche Maddalena Svevi. La ballerina è arrivata a un paso dalla finale del Serale e lungo il suo percorso ha intrapreso anche una relazione con Mattia Zenzola.

Tra loro le cose sono andate bene, almeno all’inizio, per poi precipitare qualche tempo dopo. In seguito alla rottura, infatti, per un po’ non sono più stati sulla lunghezza d’onda e spesso si sono scontrati. Oggi, però, Maddalena è tornata a parlare di quale rapporto ha instaurato con il collega:

“Sicuramente siamo entrambi molto affezionati. Nella scuola di Amici, all’inizio, è stato difficile andare d’accordo. Quando ci siamo conosciuti è scoppiato qualcosa tra noi e non è stato semplice poi trovare un’amicizia dopo la fine della storia. I nostri impegni sono moltissimi e quindi non ci vediamo spesso. Io gli voglio assolutamente molto bene e spero di vederlo il prima possibile”.

Maddalena Svevi, però, ha speso belle parole anche di Maria De Filippi e di come la conduttrice sia stata per tutti una sorta di madre:

“Maria è stata una mamma. Era sempre presente, ogni volta in cui ne avevamo bisogno. C’era sia per le ‘coccole’, sia quando noi facevamo qualcosa di sbagliato. In quel caso lei ci faceva capire cosa ci fosse dietro quello sbaglio. Andava a fondo nelle cose per aiutare noi ed è stata per tutti un vero punto di riferimento”.

No ci resta, quindi, che attendere la messa in onda del concerto citato poc’anzi, durante il quale assisteremo all’incontro tra Maddalena Svevi e Mattia Zenzola. Seguiteci per molte altre news.