Paola Caruso, il figlio torna a camminare dopo l’operazione

Vincenzo Chianese | 9 Giugno 2023

La gioia di Paola Caruso

Sono stati mesi intensi gli ultimi per Paola Caruso. Come sappiamo il piccolo Michele, figlio dell’ex Bonas, è stato coinvolto in una spiacevole vicenda, dopo che durante una vacanza in Egitto al bambino era stato somministrato un farmaco che si è poi rivelato essere tossico. Una volta rientrata in Italia la showgirl ha cercato in ogni modo una cura per poter permettere a suo figlio di tornare a stare bene, fino a quando, nel corso di un’intervista a Verissimo, Paola ha rivelato che un’operazione era l’unica speranza di rivedere Michele camminare. In merito la Caruso ha affermato:

“Se io lascio mio figlio così, lui camminerà tutta la vita con un tutore. C’è una sola possibilità per farlo camminare ed è l’intervento. Io ho una possibilità per far camminare mio figlio e ovviamente lo faccio. Che faccio, lo condanno così? Quindi ho deciso di far operare mio figlio. E lo farò in Italia con un’equipe di dottori italiani. Ho una speranza, perché prima non l’avevo”.

Successivamente Paola Caruso sui social ha rivelato che suo figlio Michele era stato operato, e di essere in attesa di miglioramenti. Poche ore fa però è accaduto qualcosa che ha commosso il web. L’ex Bonas infatti ha annunciato che suo figlio è tornato a camminare e ha condiviso alcuni scatti del piccolo in piedi sulle sue gambe, mentre si prepara per andare a scuola. Emozionata Paola ha aggiunto: “L’emozione sul tuo volto, amore mio, di tornare a scuola dopo mesi mi riempie il cuore di gioia. E mi fa capire che ho fatto tutte le scelte giuste nella mia vita,. perché siamo io e te”.

Tutto è bene quel che finisce bene dunque. Il piccolo Michele è finalmente guarito e non resta che inviare un forte abbraccio a Paola e a suo figlio.