Vincenzo Chianese | 11 Maggio 2023

Amici 22

Il concerto dei ragazzi di Amici 22 arriva in tv

Mancano soltanto tre giorni alla finale di Amici 22 e tutto è pronto per l’ultima puntata di questa lunga edizione del talent show. Nel corso della diretta scopriremo chi tra Isobel, Mattia, Angelina e Wax vincerà quest’anno il programma e i 4 allievi si stanno preparando per dare il massimo. Nel mentre, come in molti sapranno, è stato annunciato che il prossimo 11 giugno si terrà l’atteso concerto dei cantanti, che si svolgerà presso l’Ippodromo di Capannelle in occasione del “Rock in Rome”.

Partecipare a questo live è semplicissimo. Basta infatti acquistare una copia della compilation “Full out”, disponibile su Amazon e Music First. Tutti coloro che acquisteranno il disco avranno la possibilità di partecipare a questo show musicale con i protagonisti di Amici 22. Mentre si attendono gli ultimi dettagli per capire come accedere all’evento, che verranno resi noti nei prossimi giorni sui canali ufficiali del programma, pochi minuti fa è arrivata una bella notizia per tutti i fan del talent show. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. TvBlog ha rivelato in esclusiva che il concerto dei cantanti verrà trasmesso anche in tv. Ma dove e quando andrà in onda il live? Stando a quanto si legge, pare che a trasmettere lo show sarà Italia 1 il prossimo 15 giugno. Questo quanto riporta il portale:

“Stando a quanto risulta a TvBlog, il concerto sarà proposto anche in televisione. In particolare, in base alle informazioni in nostro possesso, dovrebbe essere Italia 1 a trasmetterlo in prima serata, esattamente giovedì 15 giugno”.

Grande occasione questa per tutti i fan che non potranno partecipare di persona al concerto dei cantanti di Amici 22. Nel mentre vi ricordiamo l’appuntamento con la finale del talent show per domenica 14 maggio, come sempre su Canale 5 alle 21.25.