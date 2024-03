Spettacolo

Vincenzo Chianese | 26 Marzo 2024

Uomini e donne

Oggi a Uomini e Donne abbiamo finalmente assistito alla scelta di Brando Ephrikian. Il tronista tuttavia ha deciso di non lasciare il programma con Beatriz e a quel punto Alessandro, furioso, si è alzato ed è uscito dallo studio.

La reazione di Alessandro alla scelta di Brando Ephrikian

Grandi emozioni oggi a Uomini e Donne. Dopo un lungo percorso e dopo il ripensamento della scorsa settimana, oggi finalmente Brando Ephrikian ha fatto la sua scelta. Come sappiamo da mesi il giovane tronista stava approfondendo la conoscenza con due corteggiatrici, Raffaella e Beatriz, ed entrambe avevano fatto breccia nel suo cuore. Dopo aver riflettuto a lungo però Brando ha deciso di ascoltare il suo cuore e ha così scelto di lasciare il dating show di Maria De Filippi proprio con Raffaella, che ha ovviamente risposto di sì. I due hanno così dato il via alla loro relazione e adesso avranno modo di viversi lontani dalle telecamere.

Poco prima del lieto momento però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha sorpreso il web. Prima di chiamare Raffaella, Brando ha fatto entrare Beatriz in studio per comunicarle che era la sua non scelta. A quel punto Alessandro, protagonista del Trono Over, si è infuriato e inaspettatamente si è alzato ed è andato via.

MA ALESSANDRO CHE SI ALZA E SE NE VA AIUTO #uominiedonne pic.twitter.com/quSLzacF5b — trashtvstellare (@tvstellare) March 26, 2024

Il Cavaliere infatti non ha mai nascosto la sua preferenza per Beatriz e così poco dopo è tornato in studio per salutare la corteggiatrice, con la quale si è scambiato un lungo abbraccio. Brando Ephrikian nel mentre ha fatto notare come Beatriz abbia reagito alla notizia in maniera matura e ha dichiarato di esserle molto legato.

Qualche minuto dopo così il tronista ha fatto la sua scelta e ha lasciato Uomini e Donne con Raffaella. A questa nuova coppia dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.